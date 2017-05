Komisija za preprečevanje korupcije: O sumu nepravilnosti pri nabavi žičnate ograje smo obvestili pristojne organe

Zaprta seja komisije za nadzor javnih financ glede nabave ograje na južni meji je po besedah predsednice Zavezništva Alenke Bratušek prinesla šokantna razkritja. Iz dokumentov, ki so jih dobili člani komisije, je namreč razvidno, da so bili ti prirejeni ter da za največji del posla ni bil izbran najcenejši ponudnik, je poudarila Bratuškova.

Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je namreč v sredo na zahtevo poslanske skupine nepovezanih poslancev znova razpravljala o nabavi ograje na južni meji. Del seje je bil za javnost zaprt, saj so poslanci razpravljal o dokumentih, na katere je zavod za blagovne rezerve dal oznako tajnosti.

Ti dokumenti pa kažejo, da so prirejeni in da za največji del posla ni bil izbran najcenejši ponudnik, je na današnji novinarski konferenci poudarila Bratuškova. Med drugim so razkrili, da v dokumentaciji manjka en ponudnik. Še bolj zanimivo pa je po besedah Bratuškove to, da so po zaključku postopka javnega naročila v zavodu za blagovne rezerve od tega ponudnika želeli dobiti ponudbo in jo tudi dobili. Ponudbe, ki so jo sicer zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnili, pa v dokumentaciji ni, je še opozorila.

Bratuškova se tako sprašuje, kako je mogoče po zaključku naročila še kar naprej zbirati ponudbe, nenavadno pa je tudi, da te ponudbe v dokumentaciji ni. Opozorila je tudi, da je bil sklep o začetku postopka podpisan 25. februarja, vse ponudbe pa so bile oddane pred tem datumom.

Najbolj šokantno pa se ji zdi, da so prirejali podatke iz ponudb, da so lahko izbrali podjetje, "ki so si ga želeli", torej podjetje Minis. Bratuškova na novinarski konferenci podatkov z oznako interno ni mogla pokazati, je pa s hipotetičnimi številkami prikazala, kako se razlikujejo podatki iz ponudb oziroma pogajanj s podatki iz poročila o pregledu ponudb.

Po besedah poslanke je več kot očitno, da je šlo za prirejanje dokumentov. Postopek nabave ograje preučuje tudi okrožno državno tožilstvo, ki po mnenju Bratuškove ne bo imelo težkega dela. Ugotovitve o ponarejanju dokumentov bo sicer tožilstvu tudi sama predala.

SMC: Od ministra Počivalška smo dobili vsa pojasnila

Od predsednika vlade Mira Cerarja in vladne koalicije pa pričakuje ukrepanje. Poleg zavoda za blagovne rezerve in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je po njenem mnenju namreč odgovoren tudi Cerar, ki ju ščiti.

Na sredini seji komisije so sicer nepovezani poslanci znova predlagali sklep, da se z dokumentov umakne oznaka tajnosti, a neuspešno. Drugih opozicijskih strank po besedah Bratuškove ta tema žal ne zanima.

Sklepu so nasprotovali koalicijski poslanci. Kot je danes ob robu kolegija pri predsedniku vlade dejala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, so namreč od ministra Počivalška dobili vsa pojasnila.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han sicer ni bil seznanjen z dogajanjem na komisiji, je pa pričakoval, da bo komisija ta vprašanja razčistila. Če je bilo v postopku vse transparentno, po njegovem mnenju tudi ne bi smelo biti težave z razkritjem dokumentacije.

Po besedah vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše bi moralo biti v javnem sektorju javno vse, kar ni povezano z varnostjo. V konkretnem primeru je po njegovih besedah dilema, ker gre za postopek nabave nečesa, kar je povezano z varnostjo, vendar pa je poudaril, da mora biti zagotovljena transparentnost.

Zakrajšek očitke zavrača: "Bratuškova manipulira z dokumenti"

Direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek zavrača očitke o prirejanju dokumentov o nabavi ograje na južni meji. Vztraja, da so izbrali najbolj ugodnega ponudnika, predsednici Zavezništva Alenki Bratušek pa očita, da z dokumenti manipulira.

Kot je dejal Zakrajšek, bodo do konca vztrajali, da so izbrali najugodnejšega ponudnika z najnižjo ceno in najhitrejšim rokom dobave. Iz dokumentov, ki so jih dobili člani parlamentarne komisije za nadzor javnih finance, je to po njegovih besedah razvidno.

Bratuškova tako pri svojih obtožbah o ponarejanju dokumentov manipulira, saj vse obtožbe gradi na napaki, ki se je zgodila v enem od zapisnikov, je dejal Zakrajšek.

Predsednica Zavezništva je namreč na današnji novinarski konferenci prikazala, kako se razlikujejo podatki iz ponudb oziroma pogajanj s podatki iz poročila o pregledu ponudb. A Zakrajšek je pojasnil, da so se le zmotili pri eni od številk. Tako so denimo pomotoma zapisali, da je dal ponudnik ponudbo za 30 kilometrov ograje, v resnici pa jo je za 20 kilometrov. Po Zakrajškovih besedah gre za evidentno, lahko razložljivo napako.

V zavodu "glede na vso to gonjo" razmišljajo, da bi umaknili oznake tajnosti, razen z dokumentov, ki govorijo o količini nabavljene ograje, saj so ti podatki zaščiteni tudi s sklepom vlade.

Sicer pa jih doslej nobena institucija še ni obvestila o kakršnihkoli nepravilnosti. Tudi ne s tožilstva, ki po navedbah Bratuškove zadevo preiskuje.

Je pa zavod za blagovne rezerve pred časom policiji prijavil "odtekanje" zaupnih dokumentov, povezanih z nakupom ograje. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so prijavo prejeli, kriminalisti pa jo še preučujejo.



Na navedbe Bratuškove se je odzval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Dejal je, da ga za razliko od Bratuškove nič od tistega, kar je slišal na sredini seji komisije, ni šokiralo. Ponovil je, da so vsi postopki tekli zakonito in pregledno. "Poslanka pa bo morala svoje trditve dokazati," je dejal. Glede dokumentov z oznako interno je dejal, da so bili vsi podatki v zvezi s tehničnimi ovirami posredovani, ne nameravajo pa razkrili "petletnega načrta zavoda za blagovne rezerve, ker ne bo javen podatek o tem, koliko imamo v blagovnih rezervah žice".

Komisija za preprečevanje korupcije: Ne drži, da nismo odkrili nepravilnosti



Na včerajšnjo sejo Komisije za nadzor javnih financ se je odzvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki nam je sporočila: "Včeraj je bila s strani več oseb podana izjava, da Komisija za preprečevanje korupcije v preiskavi postopkov nabave in postavitve tehničnih ovir ni ugotovila nepravilnosti, kar ne drži."

Kot so dodali, postopek preiskave pred komisijo v tej zadevi še ni zaključen, je pa senat komisije na seji 8. decembra lani sprejel sklep, da se "o sumu nepravilnosti predlaga uvedba postopkov pristojnim organom, kar je bilo tudi storjeno. V predmetni zadevi komisija, v okviru pristojnosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, nadaljuje s postopkom preverjanja dejanskega stanja in sumov nepravilnosti."