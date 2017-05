Koncentracija živega srebra v bližini Kemisa povišana od 100 do 1000-krat

Strokovnjaki bodo v prihodnjih dneh poskušali ugotoviti, zakaj je zagorelo v tovarni Kemis na Vrhniki. Včeraj so bili malo po 7. uri zjutraj na kraju požara že ekologi, ki so opravljali meritve tako zraka kot tudi vode.

Prvi podatki so pokazali, da so koncentracije delcev v zraku povišane. (Foto: PGD Vrhnika)

"Prvi podatki kažejo, da so koncentracije delcev v zraku povišane," je dejala Jana Turšič z Agencije RS za okolje (Arso). Delci v zraku lahko vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje, recimo razne kovine, a najbolj od vsega skrbi vsebnost živega srebra. "Vsebnosti živega srebra so bile glede na običajne vrednosti v neposredni bližini podjetja povišane za faktor od 100 do 1000," je dejala Turšičeva.

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je hitro prispel na mesto požara in s posebnimi instrumenti opravil meritve zraka in vode. V Sloveniji imamo dva mobilna laboratorija, enega v Ljubljani in v Mariboru, oba imata po dve vozili, radiološko in kemijsko. Dušan Žigon, vodja ljubljanske enote, je za 24UR ZVEČER povedal, da so že opravili nekatere meritve po požaru. "Z instrumenti si na terenu pomagamo za določanje posameznih snovi v zraku, kot na primer eksplozivne pline, ki ogrožajo zdravje, povzročajo zastrupitve, škodo v okolju, razne poškodbe in bolezni ter akutna stanja, ki so posledica nevarnih snovi v zraku. S tovrstnimi instrumenti lahko določimo snovi, ki se sprostijo v okolje. Prav tako smo analizirali vodo, kako so nevarne snovi vstopale v okolje, v kakšni koncentraciji so bile prisotne in za kakšne snovi je sploh šlo."

V primeru Kemisa je zaradi vode in pene, s katero so poskušali ukrotiti požar, prišlo do onesnaženja vode v okolju. Same kemikalije, ki so bile v skladišču in se sprostile v okolje, pa bodo ugotovljene šele na podlagi analiz.

Peter Rode, član Civilne zaščite za nevarne snovi, je povedal, da se bo sedaj začelo vzorčenje v okolici, tudi na področju Vrhnike, v bližini šol, vrtcev in večjega blokovskega naselja. Sicer je vrhniška civilna zaščita občanom včeraj zjutraj priporočila, naj se izognejo dolgotrajnejšim aktivnostim na prostem, šolska dvorišča so zato ostala prazna, tudi kolesarski tečaj za najmlajše so za vsak slučaj odpovedali.

Strokovnjaki pravijo, da je voda pitna, priporočajo pa prekuhavanje za podtalnice in vodnjake. Poleg tega naj prebivalci tudi temeljito operejo vrtnine, če pa so vidno onesnažene s sajami, naj jih raje zavržejo. Prve pomembnejše rezultate, kako je požar onesnažil okolje, naj bi sicer dobili konec tedna.

Ljudje so zaskrbljeni, je dejavnost Kemisa okolju nevarna?

Skrb okoliških prebivalcev, da je nevarnost Kemisa nevarna tako njim kot tudi okolju, je velika. "Skrb ni upravičena. Objekt smo pred osmimi leti namreč zgradili v skladu z vsemi veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi, prav tako vestno nadgrajujemo zadeve in jih prilagajamo vsem standardom," je poskušal strah odpraviti Emil Nanut.

Generalni direktor Arsa Joško Knez pa je pojasnil, kaj sploh mora izpolnjevati podjetje, da jim izdajo dovoljenje za obratovanje. "Vsako podjetje, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega, potrebuje okoljevarstveno dovoljenje. To je podjetje Kemis pridobilo leta 2013 in je bilo lani dvakrat dopolnjeno. V tem dovoljenju so predpisani pogoji, pod katerimi lahko tako podjetje obratuje, kakšne so dovoljene emisije izpustov v zrak in vodo, koliko hrupa povzročajo, kako morajo skladiščiti nevarne snovi, kakšne monitoringe morajo izvajati, na kakšen način morajo poročati. Gre za zelo kompleksno dovoljenje, za podjetje Kemis je na primer napisano na 50 straneh."

Gasilci preprečili ekološko katastrofo

"Delujemo po načrtu reševanja, ta načrt usklajujemo z občinsko civilno zaščito in postopek je tak, da smo morali najprej pogasiti velik požar, potem pa umiriti mala požarišča. Šele potem bomo prišli do točke, ko bodo prišli strokovnjaki, ki bodo ocenjevali višino škode. Potok je površinsko onesnažen z oljem, mi smo do iztoka v Ljubljanico zgradili 10 pregrad, kjer se olje ustavlja, čistimo tudi bariere in do srede ali četrtka jih bomo očistili bariere, kot tudi sam rob potoka. Ribiči so ugotovili, da so poginile ribe, v Kemisu smo pripravljeni sanirati škodo," je dejal direktor podjetja Kemis Emil Nanut.

Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite, je dejal, da je bila ponedeljkova akcija izredno zahtevna in da je gasilci po zahtevnosti zadnjih deset let ne pomnijo. "Za nesreče z nevarnimi snovmi ima država preko Uprave za zaščito in reševanje z gasilskimi enotami širšega pomena sklenjenih 44 pogodb, med temi je vseh 13 profesionalnih in 31 prostovoljnih."

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da ogled še ni zaključen, prav tako še vedno ni znan vzrok požara. Zaradi pojava novih žarišč na pogorišču, so včeraj večkrat posredovali gasilci, tako da kriminalisti ogleda neposrednega kraja pogorišča še niso opravili. Ogled kraja se danes nadaljuje," je še dejala Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.