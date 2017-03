Končno bodo obnovili portoroški pomol, ki se je pogreznil na novoletni dan

Pomol na osrednji portoroški plaž se je med tradicionalnimi novoletnimi skoki v morje pod težo množice obiskovalcev ugreznil, nakar so ga v javnem podjetju Okolje Piran začasno zaprli in zavarovali. Bolj kot število udeležencev skokov je bilo problematično veliko število obiskovalcev – po ocenah je bilo teh okoli 5000 –, ki so se drenjali na obali in tudi na pomolu, da bi bolje videli dogajanje.

V tem času so zbrali dodatne informacije o dogodku, strokovnjaki pa so preverili, za koliko so se stebri pomola ugreznili in zakaj ter njihovo stabilnost in nosilnost, je pojasnil direktor Okolja Piran Alen Radojkovič. Ob tem je potrdil, da bodo v ponedeljek začeli s samimi sanacijskimi deli, kot so že v petek poročale Primorske novice.

Porotoroški pomol se je na prvi dan novo leta pogreznil zaradi velikega števila udeležencev skoka. (Foto: POP TV)

Najprej bodo umaknili lesene deske z zgornjega dela pomola, nato bo sledila sanacija nosilnih stebrov in njihova nadgradnja, preden bodo leseno konstrukcijo postavili nazaj na svoje mesto. Pomole bodo sicer opremili tudi z opozorilnimi tablami z informacijo o nosilnosti vsakega pomola, kar jim bo prišlo prav zlasti ob večjih prireditvah.

"Ob normalni kopalni sezoni to ni potrebno, ker tja gor ne gre toliko ljudi naenkrat," je navedel Radojkovič. Kot je dodal, bodo morala ob posebnih prireditvah veljati tudi jasna pravila, pri čemer bo treba paziti na omejitve glede nosilnosti, ki so specifične za vsak pomol.

Kot zanimivost je direktor Okolja navedel, da so pred kratkim dobili dve vlogi za izvedbo poroke na portoroških pomolih.

Sanacija bo trajala predvidoma mesec dni, pri čemer so izbrali čas "mrtve sezone", ko ni nekih dogodkov, sicer pa naj bi bilo vse rešeno do velike noči. Vrednost del je ocenjena na 35.000 do 36.000 evrov, pri čemer bodo pri končni ceni možna rahla odstopanja.