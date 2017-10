Končno brez očal! LASERSKA OPERACIJA OČI 20% CENEJE!

Sedaj je to uresničljivo. S sodobno in napredno tehnologijo je laserska operacija odprave dioptrije možna in je dostopna vsem, ki si tega želijo. Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilo, boste tu našli dodatne informacije o laserski operaciji oči. V prispevku navajamo osnovna dejstva o laserski operaciji korekcije vida in odgovarjamo na vprašanja, ki ste si jih verjetno ob tem zastavili.

Kaj je laserska operacija oči?

Laserska operacija oči je kirurški postopek, ki s pomočjo hladnega žarka svetlobe nežno preoblikuje vašo roženico (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. S tem oko pravilno fokusira svetlobne žarke na mrežnico. Na voljo so različni sodobni pristopi za izboljšanje vida – od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK, Smile – do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid.

Sedaj je na voljo nadgrajena PRK najnaprednejša metoda Pallikaris, ki se je izkazala za najvarnejšo v svetovnem merilu in je dobila prednost pred LASIK metodo. Zelo dobro deluje na očesno tkivo in pušča debelejšo in bolj stabilno roženico, brez kakršnekoli brazgotine. Z operacijo je mogoče odpraviti daljnovidnost, kratkovidnost in astigmatizem.

Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja?

Gre za varno operacijo, pri kateri je laserski žarek med posegom računalniško nadzorovan in se lahko kadarkoli izklopi. Med posegom se ne dotakne notranjosti očesa, torej mrežnice in vidnega živca, vendar korigira roženico – povrhnjico in s tem se zmanjšuje možnost tveganja za večje zaplete. Študije kažejo, da je tveganje za okvare zelo majhno oz. zanemarljivo. Najpogostejši zaplet po operaciji je suho oko, ki ga blažimo s kapljicami. Na splošno so rezultati odlični, o čemer pričajo zgodbe mnogih zadovoljnih uporabnikov, ki jim je operacija pomagala do perfektnega vida. Postopek na posameznem očesu traja le 20 sekund in je neboleč, naslednji dan že lahko nadaljujete z vsakdanjimi obveznostmi. Celoten postopek skupaj s pripravo na operacijo traja pol ure.

Je operacija res neboleča? Koliko časa traja?

Operacija laserske odprave dioptrije je 100% neboleč poseg. Sama operacija pa traja nekaj sekund - s pripravo nastavitev laserja in namestitev pacienta pa do 15 minut. Vendar najbolj pomemben je kakovosten pregled, ta pa v profesionalnih očesnih klinikah traja tudi do 2 uri. Pacientu se izmeri debelina, zakrivljenost, elevacija in na splošno kvaliteto roženice, širina zenice, kvaliteto solznega filma (solzavost), gostoto očesne leče itd.

Ali sem primeren kandidat/ka za operacijo?

Pri odločitvi vam bo pomagal okulist. V splošnem velja, da morate imeti zdrave oči – ne smete imeti glavkoma, infekcije, katarakte, močno suhih oči ali kakršnegakoli drugega stanja, ki lahko negativno vpliva na celjenje po operaciji. Operacija je primerna za vse, ki so stari vsaj 20 let in imajo stalno dioptrijo vsaj 6 mesecev pred operacijo. Priporočljivo je, da se vaša dioptrija giba med -10 in +5. Za ljudi, ki so močno kratkovidni ali močno daljnovidni, se operacija ne izvaja. Vendar to ni omejitev, saj je v tem primeru možna refraktivna menjava leč, pri kateri z umetno lečo zamenjajo vašo naravno lečo. Operacija ni priporočljiva v času nosečnosti, saj hormonski nivo vpliva na obliko oči, zato boste morali počakati, da se vaši hormoni povrnejo na normalen nivo. Ne smete imeti degenerativne ali avto-imune bolezni, saj vplivata na proces celjenja. Če so ti pogoji izpolnjeni, vas bo specialist poslal na podroben pregled oči in očesnega ozadja, kjer bo podana dokončna ocena ali je operacija primerna za vas ali ne.

Ali je operacija boleča?

Med posegom bolečine ne boste čutili, saj boste dobili anestetične očesne kapljice. Po potrebi vam bo kirurg predpisal protibolečinska zdravila. Veliko pacientov, ki so opravili postopek LASIK priča o blagem nelagodju kakšen dan ali dva po operaciji, nato se stanje stabilizira.

Naročnik oglasa je Doktor 1A