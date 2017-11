ANIMACIJA: Nova pošiljka bo na sever države prinesla 30 centimetrov snega

Zbudili smo se v hladno ponedeljkovo jutro, temperature so se tudi ob morju spustile pod ledišče. Kljub popoldanskemu soncu pa bodo temperature precej nizke, od 7 do 10 stopinj Celzija.

V torek bo sprva precej jasno z mrzlim in meglenim jutrom, sredi dneva pa bo oblačnost naraščala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do –10, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 7, ob morju do 10 stopinj Celzija, so zapisali na Agenciji za okolje (Arso).

Ples snežink že sredi tedna

Sredina tedna pa bo ponovno prinesla padavine, ki bodo Slovenijo zajele že v noči na sredo. "Na severu države lahko pričakujemo do 30 centimetrov novozapadlega snega, drugod po državi bo deževalo. Še hladneje bo. Pričakujemo lahko takšno pošiljko snega, kot je letos že bila," je pojasnil Uroš Strajnar, dežurni meteorolog na Arsu.

"V četrtek se bo nadaljevalo oblačno in deževno vreme, morda bo ponekod še rahlo snežilo," je še povedal Strajnar.

Padavine bo spremljalo hladno ozračje, termometer se bo čez dan ustavil že pri dveh stopinjah Celzija.

Kot piše Arso, bodo od četrtka do sobote naši kraji "pod vplivom obsežnega ciklona nad severnim Sredozemljem in srednjo Evropo."

Tudi konec tedna bo hladen in deževen, ponekod pa bo tudi snežilo. "V gorah bo od četrtka do sobote občasno snežilo, po nižinah pa bo deloma snežilo, deloma deževalo," je povedal dežurni prognostik.



Podrobnejšo vremensko napoved si lahko ogledate tukaj.