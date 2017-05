Konec zavajanja pri prodaji (slovenskega) sadja in zelenjave?

So jagode in drugo sadje ter zelenjava na tržnici in na stojnicah ob cesti res slovenske ali ne? Če vas zaloti inšpektor in ugotovi, da niso, jih ne boste smeli več prodajati. Tako predvideva novela zakona o kmetijstvu, ki naj bi jo sprejeli konec maja in bi dala inšpektorjem večja pooblastila, da lahko ukrepajo na kraju samem in goljufivim prodajalcem takoj pristrižejo peruti.