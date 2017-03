Na recept tudi vršički konoplje. A ne še takoj

(Foto: Thinkstock)

Vlada je sprejela spremembo uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s čimer se omogoča uporaba konoplje v medicinske namene. Glavni namen spremembe je omogočiti uporabo standardiziranih cvetnih ali plodnih vršičkov konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena, v medicinske namene.

S spremembo uredbe so konopljo premestili iz prve skupine prepovedanih drog (ta opredeljuje rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se ne uporabljajo v medicini), v drugo skupino. V tej skupini so rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini.

Ne le ekstrakt, na recept tudi vršički. A ne še takoj

Pozitivni učinki konoplje so se pokazali pri zdravljenju bolnikov z rakom, vplivih na apetit in telesno težo bolnikov z aidsom, pri obravnavi nevropatske bolečine pri bolnikih z multiplo sklerozo, pri epilepsiji, glavkomu, pri paliativni oskrbi, Chronovi bolezni, različnih nevroloških obolenjih itd.



Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana pa bo v kratkem stekla študija o vplivu medicinske konoplje na zdravljenje epilepsije pri otrocih.

Do sedaj so bolniki lahko na zdravniški recept v lekarni dobili sintezne in naravne ekstrakte konoplje, po novem bodo lahko tudi vršičke konoplje, torej rastlino in ne le izvlečke. A ne še takoj.



Zdravniki jih bodo lahko predpisovali na podlagi strokovnih smernic, ki jih bo pripravila stroka za posamezna področja, kot so npr. uporaba v pediatriji, nevrologiji, paliativni medicini in drugih področjih. Uporabo medicinske konoplje je podprla tudi stroka, ki bo tudi določila indikacije in kontraindikacije za zdravljenje. V okviru zbornice pa že potekajo izobraževanja zdravnikov glede predpisovanja konoplje kot zdravila.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je že začela s pripravo monografije za cvetne in plodne vršičke konoplje, ki bo del Slovenskega nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji. Po objavi monografije bo v praksi skladno z zakonom o lekarniški dejavnosti in strokovnimi smernicami medicinske stroke mogoč uvoz standardiziranih vršičkov iz tujine in njihovo predpisovanje na recept, so v odgovoru na poslansko vprašanje Violete Tomić (ZL) pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Na ministrstvu ne vedo, kdaj bo gojenje konoplje v medicinske namene legalizirano





Konoplja se v medicinske namene uporablja v nekaterih zveznih državah ZDA, v Izraelu, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Češkem, Portugalskem, v Španiji, na Finskem, v Franciji, Romuniji in na Nizozemskem.

Uredba ne ureja pridelave in predelave konoplje v medicinske namene, saj je za to potrebna sprememba zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Tako pridelava in predelava konoplje ostajata prepovedani, spremembe se ne nanašajo niti na industrijsko konopljo, ki vsebuje manj kot 0,2 odstotka THC.

Se je pa ministrstvo za zdravje že lotilo zakonodajnih sprememb, po katerih bi lahko gojili medicinsko konopljo, a zahtevajo sodelovanje različnih resorjev. Z zakonom bo namreč treba določiti natančne pogoje, merila, postopke in standarde od "pridelave do uporabe": za gojenje, nadzor nad njim, analizo kvalitete, postopke distribucije, hrambe in beleženja ter poročanja državnim in mednarodnim organizacijam.



Kdaj bo legalizirano gojenje konoplje v medicinske namene, na ministrstvu ne morejo napovedati. So pa zapisali, da bodo v tem letu pripravljene vse strokovne podlage, potrebne za spremembe predpisov.