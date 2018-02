Koprivnikar več noče biti glavni vladni pogajalec z javnim sektorjem. Z odločitvijo že seznanil Cerarja

Boris Koprivnikar je predlog o splošnem enoodstotnem dvigu plačne mase danes predstavil 16 sindikatom.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je odločil vladi predlagati, da ga zamenja kot vodjo pogajalske skupine v pogajanjih s sindikati javnega sektorja. Z odločitvijo je danes že seznanil premierja Mira Cerarja.

"Glede na odziv sindikatov, glede na mandat, ki mi je podeljen, in tudi morda glede na številne kritike, s katerimi se soočam - pa ne bom sodil o njihovi upravičenosti -, prihajam do odločitve, da bom vladi predlagal menjavo vodje pogajalske skupine in se sam s te pozicije umaknem," je v izjavi za medije dejal Koprivnikar.

Premierja je o svoji odločitvi seznanil po tistem, ko so predstavniki 16 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, na današnjih pogajanjih zavrnili predlog o povečanju plačne mase za en odstotek, ki ga je vlada sprejela v četrtek. Prav tako so se na predlog že v četrtek ostro odzvali v šolskem sindikatu Sviz.

Koprivnikar, kot je dejal, sicer ostaja minister za javno upravo, "se pa lahko predsednik vlade kadarkoli odloči, da podvomi v moje sposobnosti in me zamenja".

Sindikati so se pripravljeni približevati

Sindikati zahtevajo, da se vrnejo k pogajanjem o stavkovnih zahtevah, saj da vladni predlog nanje ne odgovarja. Je pa lahko vladni predlog prvi korak pri odpravi varčevalnih ukrepov.

Počivavšek je že pred pogajanji ugotavljal, da jih tisto, kar jim je znano o vladnem predlogu, ne navdaja z optimizmom. Po koncu pogajanj pa je dejal, da so zahtevali, da se vrnejo k pogajanjem o stavkovnih zahtevah, tako o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom, kot tudi zaradi dviga zdravniških plač. Vladi pa so po Počivavškovih besedah predlagali tudi, da predlog o enoodstotnem dvigu mase za plače "preoblikuje v prvi korak k odpravi varčevalnih ukrepov".

Shod sindikatov javnega sektorja. (Foto: Miro Majcen)

Dodal je, da so na sindikalni strani jasno povedali, da so se pripravljeni približevati. Napovedali so približevalni predlog glede odprave anomalij, pripravljeni pa so se pogovarjati tudi o dinamiki tistega, o čemer se bodo dogovorili. Počivavšek je ob tem napovedal, da bo minister s tem seznanil vlado, na sindikalni strani pa upajo, da bo pridobil tudi mandat za nadaljnja pogajanja.

Koprivnikar je ob koncu pogajanj ugotavljal, da sindikati vztrajajo, da se vlada pogaja o čisto vseh stavkovnih zahtevah. Predlog, ki so ga danes predstavili, pa vidi zgolj kot del predloga, ki naj bi naslavljal vrnitev osemodstotnega znižanja plač, čeprav so na vladni strani jasno povedali, da je z znižanjem plačne lestvice z zakonom za uravnoteženje javnih financ leta 2012 dejansko prišlo do znižanja v manjšem obsegu.

Koprivnikar je tudi poudaril, da sindikati niso podali nobenih konkretnih približevalnih predlogov, sam pa je znova pojasnil, da če želijo pogajanja realno pripeljati do dogovora, se bodo morali s predlogi realno približati.