Med Koprom in Izolo že zabrneli delovni stroji: Cesta naj bi bila urejena še pred poletjem

Na zaprti cesti med Koprom in Izolo so začeli urejati prometno signalizacijo. (Foto: Vojko Rotar)

Marjetica Koper je po naročilu Mestne občine Koper začela izvajati prve aktivnosti, namenjene izboljšanju prometne varnosti na nedavno zaprti obalni cesti med Koprom in Izolo.

Prva dela obsegajo demontažo obcestne ograje v dolžini 28 metrov, in sicer v coni prehoda iz nekdanje kolesarske steze (Parenzana) na obalno cesto, tik pred generalno zaporo ceste, so sporočili s koprske občine. Ta del bodo ustrezno višinsko zravnali in asfaltirali, potem bodo zarisali oznake za kolesarsko stezo in peš cono ter postavili ustrezno prometno signalizacijo. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega tedna.

Občina Koper namereva še v tem letu nameniti 360 tisoč evrov za ureditev rekreacijskih površin. (Foto: Vojko Rotar)

Druga faza, ki obsega dodatne infrastrukturne ureditve, bodo izvedli še pred poletjem, pravijo na občini, saj si želijo uporabnikom čim prej omogoči kakovostno uporabo novo pridobljenega priobalnega prostora.

Sicer pa bo občinski svet Mestne občine Koper v četrtek obravnaval predlog spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017–2020, ki že v letu 2017 predvideva za 360.000 evrov naložb za ureditev rekreacijskih površin na območju Žusterna–Izola.

Demontirati morajo obcestno ograjo v dolžini 28 metrov. (Foto: Vojko Rotar)

Čeprav je območje označeno z ustrezno prometno signalizacijo, je uporabniki pogosto ne upoštevajo. Občinski redarji že od zaprtja obalne ceste opravljajo občasno kontrolo na tem območju in bodo z njo nadaljevali tudi v prihodnje, napovedujejo na občini.

Tokrat jih namreč želijo informirati glede prometnih novosti in pomembnosti spoštovanja signalizacije ter cestnih predpisov, saj je to edini način za zagotovitev varnosti vseh udeležencev, zlasti otrok, invalidov ali pešcev, poudarjajo na občini.