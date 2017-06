Korenjaki premagovali težke ovire

Plazenje po ceveh, preskakovanje ograj, vzpon na velikanko. To je le nekaj od 23 ovir, ki so jih morali premagati udeleženci oviratlona v Planici. Svojo vzdržljivost je preizkušalo več kot 2.300 korenjakov, med katerimi pa ni bilo tekmovalnosti. Le ekipni duh, brez katerega bi težko prišli do cilja.