Korošci sporočajo Ljubljani: Dovolj je čakanja. Izgradnja hitre ceste je nujna

V organizaciji Mladinske iniciative za 3. razvojno os je danes v središču Raven na Koroškem potekal shod v podporo izgradnji 3. razvojne osi. Udeležilo se ga je kakšnih 400 ljudi, ki so glasno izrazili pričakovanja, da naj država čim prej zgradi hitro cesto na Koroško. Korošce so odločno podprli tudi predstavniki savinjsko-šaleške regije.

"Korošci sporočamo Ljubljani, da je dovolj čakanja. Več kot 40 let čakamo na to cesto, resnično smo že nestrpni in pričakujemo, da bo prišlo do izgradnje," je danes na Ravnah dejal koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik. Razlogi, zakaj je nujna izgradnja hitre ceste na Koroško, so po njegovih besedah povezani z razvojnimi priložnostmi, novimi delovnimi mesti in socialno stabilnostjo regije.

Zelo pomemben vidik je tudi varnost. Dnevno se več kot 5000 Korošcev vozi po nevarni cesti s Koroške proti Arji vasi.

Po njegovih besedah si gospodarstvi Koroške in Savinjsko-Šaleške v enem letu s plačili davščin državi plačata vrednost celotnega severnega dela 3. razvojne osi. Ob glasni podpori udeležencev shoda je pozval k povezovanju vseh Korošcev s ciljem, da regiji uspe pridobiti sodobno cestno povezavo vse do meje z Avstrijo na Holmcu, ne le do Slovenj Gradca, do koder je zdaj hitra cesta umeščena v prostor.

Spomnil je tudi na napoved ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, da bo država s predstavniki regije v juniju podpisala dogovor oz. protokol o izgradnji ceste, a ob tem dejal, da bi lahko takšen dogovor podpisali že marca 2015, ko je predsednik vlade Miro Cerar ob obisku Koroške napovedal začetek gradnje.

"Če je vlada s časovnico obljubila, da se bomo leta 2023 peljali po hitri cesti do Slovenj Gradca, potem Korošci pričakujemo, da se bomo najkasneje do leta 2025 peljali tudi med Slovenj Gradcem in Holmcem. To je zahteva, ne prošnja. To cesto smo Korošci z našimi žulji že zdavnaj plačali, zato je konec izgovorov," je dejal Verhovnik in napovedal, da bo mladinska iniciativa spremljala vsak korak Ljubljane v zvezi s hitro cesto in če se v prestolnici ne bodo držali začrtanega, Verhovnik napoveduje ukrepe državljanske nepokorščine.

Pomemben vidik pri izgradnji hitre ceste je tudi varnost. (Foto: iStock)

Protestnega shoda, ki je potekal pod geslom Koroška vstaja - Hoč'mo cesto!, so se udeležili tudi župani več koroških občin, predstavniki gospodarstva in obrti, vsi trije koroški poslanci in predstavniki savinjsko-šaleške regije. Več kot mlajših udeležencev je bilo na protestu starejših, sta pa v imenu mladih zbrane nagovorila predstavnika Srednje šole Ravne in Gimnazije Ravne.

V imenu Sveta Koroške regije je zbrane nagovoril ravenski župan in predsedujoči svetu regije Tomaž Rožen, ki se je mladinski iniciativi zahvalil za vsa njena prizadevanja, ki so podpora uradnim aktivnosti lokalnih skupnosti, ki si prav tako prizadevajo za hitro cesto. Po Roženovih besedah brez napovedanega protesta na zadnjem sestanku pri ministru Gašperšiču najbrž ne bi dobili zagotovila, da bo podpisan omenjeni protokol med državo in regijo glede izgradnje hitre ceste in umeščanja v prostor.

Velenjski podžupan Peter Dermol je zbranim izpostavil, da regiji zahtevata samo tisto, kar jima pripada, zato je prepričan, da bosta z vztrajanjem uspešni. O nujnosti hitre ceste za razvoj ter v podporo gospodarstvu in obrti pa sta na shodu spregovorila predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh in direktor območne savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Franci Kotnik.