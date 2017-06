KPK: Odločitev sodišča, da smo nezakonito posegli v ustavno pravico Stanke Setnikar Cankar, spoštujemo

Za Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovitev vrhovnega sodišča, da je KPK nezakonito posegla v ustavno pravico nekdanje ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar do varstva osebnih podatkov, v določeni meri "korak naprej pri jasnosti nabora podatkov, ki ga komisija lahko objavlja". Odločitev sodišča spoštujejo, so sporočili.

"Komisija je na podlagi podatkov, ki so se vodili v aplikaciji Supervizor, decembra 2014 opravila analizo o tem, koliko javnih sredstev se porabi za namen izplačil avtorskih in podjemnih pogodb. Analiza je pokazala, da je bilo v ta namen porabljenih več kot milijardo evrov javnih sredstev v obdobju nekaj več kot 12 let. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in preventivnega delovanja se je komisija odločila, da te podatke tudi javno objavi," so v odzivu na sodbo vrhovnega sodišča navedli v KPK.

Stanka Setnikar Cankar (Foto: Damjan Žibert)

Z objavo podatkov o porabi javnih sredstev za izplačila avtorskih in podjemnih pogodb so po prepričanju KPK dosegli njen temeljni namen. To je opozoriti na sistemska tveganja sklepanja takih pogodb. "Po objavi so posamezni izplačevalci honorarjev dejansko pristopili k izboljšanju pravil in postopkov izplačevanja honorarjev," so poudarili. Po drugi strani pa so nekateri posamezniki zaradi objave zoper komisijo vložili pravna sredstva in predlagali izvedbo inšpekcijskih postopkov.

V KPK so opozorili, da so zaradi pravne negotovosti, nastale zaradi nasprotujočih si odločitev upravnih sodišč, iz aplikacije Erar, ki je julija lani nadomestila Supervizor, umaknili podatke o izplačilih honorarjev iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb za vse fizične osebe. Zaradi tega "sodbe, tako kot se glasi, ni mogoče v celoti izvršiti", so prepričani.

V KPK so še izpostavili, da je komisija na odprta vprašanja javne objave takih podatkov opozorila tudi pripravljavca novele zakona o integriteti in preprečevanja korupcije. "Novela v trenutni vsebini tako med drugim vključuje novo ureditev v zvezi s pridobivanjem, obdelavo in objavo tovrstnih podatkov," so zatrdili.

Pred objavo so se sicer po trditvah KPK o načinu objave, obsegu in naboru podatkov posvetovali z Informacijskim pooblaščencem kot pristojnim državnim organom, ki bdi nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov. Ta je navedel, da zaradi same objave osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor prekrškovnega postopka ni uvajal, "saj je bil seznanjen, da je že bila vložena kazenska ovadba in se zato do pravnomočnega končanja kazenskega postopka postopek o prekršku ne sme voditi".

Ob tem je Informacijski pooblaščenec še poudaril, da novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki se uporablja od maja lani, izrecno določa, da se preko aplikacije UJP, ki proračunskim uporabnikom omogoča opravljanje plačilnih storitev prek spleta, v svetovni splet posredujejo tudi vsi prejemniki avtorskih honorarjev, če je plačnik organ javnega sektorja ali poslovni subjekt v 100-odstotni javni lasti, in sicer se poleg izplačila objavi tudi osebno ime prejemnika in celo kraj prebivanja".

KPK je po ugotovitvi vrhovnega sodišča z objavo osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor leta 2015 nezakonito posegla v ustavno pravico takratne ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar do varstva osebnih podatkov, je v torek navedla Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji, ki zastopa Setnikar Cankarjevo.

Pirc Musarjeva dopušča možnost odškodninskega zahtevka zaradi škode, ki je bila povzročena Setnikar Cankarjevi. (Foto: 24ur.com)

Kot je danes poročal Radio Slovenija, pa Pirc Musarjeva dopušča tudi možnost odškodninskega zahtevka zaradi škode, ki je bila povzročena Setnikar Cankarjevi.

KPK je 5. marca 2015 objavil podatke aplikacije Supervizor, po katerih so fizične osebe v zadnjih 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb iz javnega sektorja dobile več kot milijardo evrov. Druga na lestvici prejemnikov je bila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar iz kvote SMC, ki je poleg plače dobila še 636.000 evrov. Dan kasneje je odstopila.