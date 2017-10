KPK z nenavadnim natečajem: fotografirajte korupcijo 

Vsem, ki si mažejo roke s korupcijo, se obetajo težki časi. Vsakogar, ki ga ljudje zgolj osumijo korupcije, bodo lahko obesili na razstavni pano in ga razkazovali po vsej Sloveniji. KPK je namreč objavila razpis, v katerem pozivajo, naj fotografirajo primere korupcije v svojem okolju in se z njimi prijavijo na natečaj. To pa bi se dalo razumeti tudi kot poziv, naj kršijo zakone, zalezujejo nosilce funkcij in posegajo v njihovo zasebnost.