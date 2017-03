Kranjski policisti opozarjajo: Preverite ponudbo, ki jo sprejemate, na delu so goljufi

"Preverite ponudbo, ki jo sprejemate!" opozarja Bojan Kos, predstavnik za stike z javnostjo na Policijski upravi Kranj in dodal, da so v torek popoldan obravnavali prijavo domačina, ki je "nepoznanemu podjetju, ki so ga zastopale štiri osebe, dopustil menjavo dotrajanih žlebov po določeni ceni, ki pa naj bi bila po menjavi oziroma po opravljeni storitvi znatno višja od dogovorjene". To je pri prijavitelju vzbudilo sum, da je bil ogoljufan. "Z ugotovitvami bodo policisti seznanili pristojno službo finančne uprave," je še sporočil Kos.

Po končanem delu zahtevajo 120 evrov – za meter žleba

Podobno zgodbo nam je sporočila tudi naša bralka: "V Stražišču pri Kranju se z rumenim kombijem mariborske registracije vozi skupina štirih moških in ponuja menjavo žlebov za 120 evrov. Delo opravijo takoj, na licu mesta, ko pa z delom zaključijo, povedo, da računajo 120 evrov na meter žleba in od tebe zahtevajo 15-kratno vsoto." Dodala je še, da delavci niti pred izvajanjem dela niti po njem ne izdajo nobene ponudbe, računa ali kakšnega koli drugega podobnega dokumenta.

Če nasedete goljufom, vas nekaj metrov žleba lahko veliko stane. (Foto: PU Kranj)

Preden se odločite, da sprejmete ponudbo, preverite prodajalca in okoliščine posla

Bralka je opisala, da je oseba, ki je nasedla goljufom, v trenutku, ko jo obkrožijo štirje moški in od nje zahtevajo denar, precej nemočna. Policija zato svetuje, da ste v izogib tovrstnim oškodovanjem rahlo zadržani do naključnih poslov. "Predhodno preverite ponudbo naključnih prodajalcev, akviziterjev, obrtnikov in drugih neznanih oseb. Če pravice in obveznosti strank niso vnaprej točno določene in dogovorjene, bi lahko posameznik takojšen posel odklonil, ponudbo pa preveril in jo sprejel naknadno, čeprav je običajno ravno obratno. Ljudje velikokrat najprej sprejmejo ponudbo, ker se jim zdi vabljiva, šele kasneje pa preverijo okoliščino posla in takrat posumijo, da so bili morda ogoljufani," je še dejal Kos.