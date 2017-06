Kranjskogorski župan ovaden, ker naj bi aprila proti prepadu odrinil nadzornika Triglavskega narodnega parka

Policisti so na kranjsko tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper kranjskogorskega župana Janeza Hrovata zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poroča današnje Delo.

Janez Hrovat naj bi aprila proti prepadu odrinil nadzornika Triglavskega narodnega parka, ki se je pri tem lažje poškodoval. (Foto: Kanal A)

Župan naj bi aprila proti prepadu odrinil nadzornika Triglavskega narodnega parka, ki se je pri tem lažje poškodoval.

Ovadeni je osumljen, da je z nevarnim ravnanjem oškodovancu kor uradni osebi preprečil uradno dejanje, ki ga je nameraval opraviti v okviru svojih pravic. Za tovrstne primere kazenski zakonik predvideva do dve leti zapora, če storilec uradni osebi prizadene lahko telesno poškodbo, pa celo do pet let zapora.

Hrovat je aprila dejal, da nadzornika ni pojasnil

Župan Hrovat naj bi aprila na ozki poti v Mali Pišnici z bokom odrinil nadzornika Rada Legata, ki je padel vznak po strmem pobočju v ruševje in si pri tem poškodoval ramo in zapestje. Župan v zvezi s tem ne daje izjav, aprila pa je pojasnil, da nadzornika ni porinil, niti ni videl njegovega padca. Videl ga je šele, ko je bil pod potjo.

Z osebnimi dokumenti se niso hoteli identificirati, zato so poklicali policijo

Župan v zvezi s tem ne daje izjav, aprila pa je pojasnil, da nadzornika ni porinil, niti ni videl njegovega padca. Videl ga je šele, ko je bil pod potjo.

Do dogodka je prišlo, ko je Hrovat organiziral prostovoljsko akcijo, da bi uredili poti v dolini Male Pišnice. Ta je zaradi zaraščene in nevarne poti že vrsto let nedostopna. Zbralo se je okoli 40 prostovoljcev, z njihovo namero pa so bili seznanjeni tudi v Triglavskem narodnem parku (TNP), kjer so se želeli prepričati, da ima župan za predvidene posege vsa soglasja. Naravovarstveni nadzorniki TNP ustreznih dokazil niso dobili. Ker se prostovoljci niso hoteli identificirati z osebnimi dokumenti, pa so na pomoč poklicali policiste.