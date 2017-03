Zadnja in edina slovenska slovnica po 41 letih dobila sodobno različico

Zadnja in edina slovenska slovnica, ki je izpod rok pokojnega profesorja Jožeta Toporišiča izšla leta 1976, je končno dobila sodobno različico, in to kar v dveh izdajah, in sicer za osnovne in srednje šole. Avtor Kozma Ahačič je skušal preseči dolgoletno tradicijo ene same slovnice, ki je za slovenski prostor značilna že vse od 19. stoletja, in je namenjena predvsem mladim, neprofesionalnim uporabnikom.