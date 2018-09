Kri krvodajalcev odslej testirajo na prisotnost virusa Zahodnega Nila.

Zavod RS za transfuzijsko medicino je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ministrstvom za zdravje uvedel presejalno testiranje vseh odvzetih enot krvi na prisotnost virusa Zahodnega Nila, so sporočili iz zavoda. Kot so poudarili, s tem ukrepom transfuzijska služb a zagotavlja kakovostno in varno preskrbo s krvjo.

Testiranje krvi je centralizirano za vso Slovenijo in se izvaja na zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Bodo pa testiranje na ta virus izvajali v obdobju aktivnosti komarjev, predvidoma do konca novembra.

Transfuzijska služba je do uvedbe testiranja varnost krvi zagotavljala s skrbnim izborom krvodajalcev. Krvodajalce, ki so se nahajali na območju pojavnosti z omenjenim virusom ali so kazali znake možne okužbe, so zato za 28 dni odklonili.

Ob pojavu potrjenih primerov okužbe pri ljudeh v Sloveniji pa je transfuzijska služba izvajala še dodatne preventivne ukrepe za povečanje varnosti krvi.

Že odvzete enote krvi krvodajalcev iz regij pojavljanja primerov okužbe so do testiranja umaknili v karanteno. Na podlagi negativnih rezultatov testiranja so bile enote naknadno pripravljene za klinično uporabo, so še zapisali v zavodu.