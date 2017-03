Kriminalisti preiskujejo zlorabo položaja v mariborskem podjetju Svarog

"Mariborski kriminalisti so danes na območju Maribora preiskali dve stanovanji in še nekaj drugih prostorov," je sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor. "Kriminalisti so namreč zbirali dodatna obvestila v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti," je še dodal.



Po poročanju Večera gre za podjetje Svarog, ki naj bi ga opeharil Marko Kovačič, sicer vpliven svetovalec mariborskega župana Andreja Fištravca. Kot so še zapisali pri omenjenem časniku, naj bi Kovačič podjetju naprtil precejšnje dolgove oziroma oškodoval nekaj pravnih in fizičnih oseb pri poslovanju z interaktivnimi tablami.

Kovačič naj bi izdal dobavnico za blago, ki pa ga nato ni nikoli dobavil. (Foto: POP TV)

Hišne preiskave in ostale aktivnosti kriminalistov so posledica dodatnih ugotovitev ter usmeritev pristojnega Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, sporoča Šadl. "Storitve kaznivega dejanja je osumljena ena odgovorna oseba družbe, ki je zlorabila svoj položaj tako, da se je zato, da bi sebi in svoji družbi pridobila premoženjsko korist, dogovorila s svojim poslovnim partnerjem, da mu bo dobavila blago in v ta namen tudi izstavila ustrezne poslovne listine. To je storila, čeprav je vedela, da blaga ne bo nikoli dobavila. Ob tem je nastala velika premoženjska škoda," je pojasnil predstavnik mariborskih policistov.