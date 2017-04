Kriminalisti pri celjskem upravniku, ki naj bi z nečednimi posli pridobil več kot pol milijona evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so včeraj in danes opravili enajst hišnih preiskav zaradi sumov storitve več kot petindvajsetih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Vse preiskave so v povezavi z gospodarsko družbo z območja Celja, so sporočili s PU Celje.

In sicer naj bi kriminalisti po naših neuradnih podatkih obiskali sedež družbe Atrij Celje, ki se ukvarja z upravljanjem večstanovanjskih stavb. Kot je navajal 24UR, naj bi bila poleg direktorja Atrija Radovana Cinka osumljena tudi računovodkinja podjetja, kriminalisti naj bi zato hišno preiskavo opravili tudi pri njima doma.

Osumljeni dve pravni in dve fizični osebi

22 kriminalistov je sodelovalo v 11 hišnih preiskavah. (Foto: POP TV)

Kot so sporočili s PU Celje, obravnavajo sume kaznivih dejanj izneverjanja, poneverbe ali neupravičene uporabe tujega premoženja, kršitev temeljnih pravic delavcev ter več poslovnih goljufij. Omenjenih kaznivih dejanj sta osumljeni dve pravni in dve fizični osebi, ki sta s svojimi ravnanji pridobili protipravno premoženjsko korist, ki po dosedanjih ugotovitvah presega pol milijona evrov.

Pri preiskavi vseh prostorov, poslovnih, stanovanjskih in drugih, je sodelovalo 22 kriminalistov, ki so v sklopu aktivnosti zasegli večjo količino dokumentacije, ki bo predmet vsebinskega vrednotenja predkazenskega postopka. Dokumentacija se nanaša tako na poslovna kot tudi zasebna razmerja. Poleg dokumentacije so kriminalisti zasegli tudi večje število elektronskih naprav, med drugim več kot deset računalnikov ter prav tako več kot deset nosilcev elektronskih podatkov, kot so USB ključi, trdi diski in podobno. Zasežene elektronske naprave bodo prav tako predmet nadaljnje preiskave.

Kriminalisti so včeraj in danes zavarovali in zasegli tudi več elektronskih podatkov z oddaljenim dostopom, in sicer s strežnikov, ki utegnejo biti prav tako dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Kot pojasnjujejo kriminalisti, se poslovni promet poleg poslovanja v obliki listin, zaradi hitrosti v pretežni meri odvija po elektronski poti, kar velja tako za različna dogovarjanja za posle, smeri nakazil sredstev za opravljene storitve, prodajo blaga in drugo v tej zvezi. Vsi pridobljeni elektronski podatki bodo uporabljeni pri nadaljnji preiskavi, tako glede razjasnitve vloge osumljenih pri storitvi kaznivih dejanj kot okoliščin povezanih s samimi denarnimi sredstvi.

Predkazenski postopek usmerja pristojno državno tožilstvo. Glede na to, da gre po do sedaj zbranih podatkih za izjemno obsežno preiskavo, bo le ta dolgotrajnejša, še sporočajo s PU Celje.