Predsednik Pahor pekel božično pecivo za otroke, ki bodo praznike preživeli ločeno od staršev

Na predvečer božiča, ko kristjani praznujejo rojstvo Jezusa Kristusa, bodo po cerkvah potekale polnočnice, verniki pa bodo še pred tem v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce. V ljubljanski stolnici bo mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

Božič je eden izmed največjih krščanskih praznikov. Kristjani verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom Bog učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo in v krogu družine. Številni pri tem postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce. Središče jaslic je po navadi božja družina z Jožefom, Marijo in malim Jezusom, ki jih spremljajo različne živali tistega okolja. Del jaslic je pogosto tudi betlehemska zvezda, ki je po pripovedi iz Svetega pisma trem modrecem pokazala pot do mesta Jezusovega rojstva.

V svetu bo ena od osrednjih božičnih maš potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek. Tradicionalna polnočnica pa bo tudi v Betlehemu, kamor so se v teh dneh zgrnile množice turistov.

Škofje katoliške in evangeličanske cerkve vernikom pred božičem namenijo tudi posebne poslanice. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v svoji letošnji poslanici poudaril predvsem pomen miru, sprave in sodelovanja. V intervjuju je Zore tudi menil, da se v svojem veselju ob božiču ne smemo zapreti vase, ampak moramo svoje veselje in praznična voščila posredovati tudi bližnjim, predvsem osamljenim. Evangeličanski škof Filo je v svoji poslanici izpostavil, da božična skrivnost ljudem skozi 2000 let daje pogum, ki razširja srce.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.

Premier Cerar: Namenimo ta čas čarobnosti vsem, ki nimajo takšne sreče

"Božični čas je čas domačnosti. Čas, ki ga preživimo s svojimi najbližjimi. Je čas, ko namenimo več iskrene pozornosti drug drugemu," je v božični poslanici sporočil premier Miro Cerar.

Kot pravi, živimo v svetu hitrih sprememb in žal vse prepogosto namenjamo pozornost vsemu tistemu, kar je v življenju v resnici drugotnega pomena. Zato je sporočilnost božiča toliko pomembnejša. "Želim vam, da božične praznike preživite v miru in radosti, zbrani za domačo mizo in okoli božične jelke. A hkrati namenimo ta čas čarobnosti in pozitivne tople energije tudi tistim, ki nimajo takšne sreče. Vsem bolnim, osamljenim in drugim posameznikom, ki so tako ali drugače v stiski. Božič je namreč tudi praznik solidarnosti, sočutja in upanja."

Poleg tega se na božični večer spomnimo in zahvalimo tudi vsem, ki zaradi opravljanja svojega poklica tega praznika ne bodo mogli praznovati v zavetju toplega doma, je še dejal.

"Spoštovani, naj bo božični čas poln lepih trenutkov, toplih besed in plemenitih dejanj. Srečno!"

Drage državljanke in državljani! Naj bo božični čas poln lepih trenutkov, toplih besed in plemenitih dejanj. Srečno! #božič #christmas pic.twitter.com/JIYv2McyQ9 — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) December 24, 2017

Pahor pekel božično pecivo za otroke, ki bodo praznike preživeli ločeno od staršev

Predsednik Borut Pahor pa je danes že peto leto zapored skupaj z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci Varstveno delovnega centra Ljubljana CUDV Draga pekel božično pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev, v domovih ali zavodih.

Pecivo so nato dostavili na devet naslovov po vsej Sloveniji, v zavode, mladinske domove, krizne centre za mlade in za otroke v azilnem domu v Ljubljani. Predsednik tako tudi letos nadaljuje s tradicijo peke božičnih piškotov pod geslom "Otroci za otroke", ki jo je pričel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana v letu 2013.

Pahor je skupaj z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci Varstveno delovnega centra Ljubljana CUDV Draga pekel božično pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev, v domovih ali zavodih. (Foto: STA)

Po peki je Pahor obiskal še Materinski dom Ljubljana in pripravljeno božično pecivo izročil mamicam in otrokom, ki bodo letošnji božič preživeli tam, so sporočili iz njegovega urada.

Mufti Grabus ob praznikih voščil Zoretu in vsem vernikom

Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus je pred prihajajočimi prazniki poslal voščilo ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanisalvu Zoretu. "Želim vam in vsem vernikom v Sloveniji in svetu, da dnevi, ki prihajajo, prinesejo veselje do življenja, ki nas bo vse podpiralo v prizadevanju za skupno dobro," je v voščilu zapisal Grabus.

Mufti je v svoji poslanici spomnil, da je rojstvo Jezusa "velika prelomnica v človeški kulturi in civilizaciji". V Koranu so "izkazane velike pohvale Jezusu, ki je blagoslovljen, predan molitvi in milosten, poslušen in prijazen do svoje matere", je poudaril.

Kot je še poudaril, so zato "dnevi, ko se spominjamo Jezusovega rojstva, dnevi duhovnega miru, radosti ter prijateljskih in družinskih srečanj". "Vera ponuja duhovno varnost (...) da je vredno biti dober človek in skrbeti za druge in zase, enako, kot je skrbel Jezus za bližnje in svoje sledilce," je v poslanici še zapisal mufti.