Kristjani praznujejo veliko noč, največji krščanski praznik

Kristjani praznujejo svoj največji praznik – veliko noč, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Gre za praznik veselja in upanja, kar verniki izražajo z vzklikom aleluja, ki pomeni "slavite Boga". Po cerkvah bodo potekala številna bogoslužja, papež pa bo opoldne podelil tudi tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu).