FOTO: Krka in nekatere reke na vzhodu države še poplavljajo, a čez dan se bo razjasnilo

Agencija za okolje (Arso) je izdala opozorilo, da bodo nekatere reke tudi danes poplavljale. Krka v spodnjem toku poplavlja v večjem obsegu in še narašča. Popoldne se bo sicer njen pretok v Podbočju ustalil pri okoli 380 kubičnih metrov na sekundo. V zgornjem toku pa reka Krka in njeni pritoki že upadajo oziroma imajo ustaljene pretoke. Tam se bodo poplavne površine čez dan pričele postopoma manjšati.

Še vedno poplavljajo tudi nekatere reke v vzhodni Sloveniji, a so večinoma že pričele upadati oziroma imajo ustaljene pretoke. V spodnjem toku rek naraščajo in poplavljajo še Sotla, Drava, Dravinja in Kolpa s pritoki. Narašča tudi reka Sava v spodnjem toku.

Reka Ljubljanica in večina njenih kraških pritokov pa imajo ustaljene pretoke. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju se bodo danes še ohranjale, še opozarja Arso. Še vedno se dviga gladina Cerkniškega jezera in gladina vode na Planinskem polju, ojezerjena so tudi druga kraška polja.

Do jutra je sicer v južni in vzhodni Sloveniji padlo še od 20 do 30 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi okoli 40 litrov na kvadratni meter.

Reke v vzhodnem in jugovzhodnem delu države še lahko poplavljajo. (Foto: Arso)

Arso je sporočil, da je od ponedeljka do srede v večjem delu Slovenije padlo od 40 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Le na Primorskem je padlo nekaj manj.

Letošnji september se bo zapisal med enega najbolj "mokrih", saj je v prvih dveh tretjinah meseca padlo od 200 do 350 litrov dežja na kvadratni meter. To je od dva do trikrat več od povprečne celomesečne količine.

Poplavljene nekatere ceste

Po podatkih Prometno-informativnega centra (PIC) so zaradi poplav zaprte nekatere ceste. Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo, da poplavljenih cest ne prečkamo.

Zaradi poplav so trenutno zaprte naslednje ceste:

- Smednik – Kostanjevica, pri Malencah;

- Berkovci – Prosenjakovci, v Prosenjakovcih;

- Cerkvenjak – Gabrnik, pri Drbetincih;

- Berkovci – Kobilje, na več odsekih;

- Majšperk – Jurovci, pri Stanečki vasi;

- LC Cirkulane – Spodnji Leskovec, pri Repišču;

- Bizeljsko – MP Orešje;

- Apaški Križ – Kidričevo, v Kidričevem pri podvozu pod železniško progo.

Sprožili so se tudi zemeljski plazovi

Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano možnost zemeljskih plazov zaradi padavin.

Na cesti Mokronog – Boštanj v kraju Jelovec promet poteka izmenično enosmerno zaradi plazu.

Ob 6.31 je zemeljski plaz zasul pol ceste v naselju Paradiž, v občini Cirkulane. Dežurna služba Cestnega podjetja Ptuj je zavarovala ter očistila cesto.

Težave zaradi poplav

Ob 6.42 je v Ormožu voda zalila železniški podvoz v Mihalovcih.

Gasilci so sicer tudi minulo noč imeli precej dela zaradi poplavljanja.

Ob 20.05 je v Gornji vasi v občini Šmarje pri Jelšah meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Grobelnem. S črpanjem vode iz meteornega jaška so preprečili vdor vode v hišo.

Ob 21.44 je v Drami v občini Šentjernej naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Šentjernej so ob objektu postavili protipoplavne vreče ter v objektu prestavili pohištvo.

Ob 21.58 uri je v Dobravi pri Škocjanu naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt. Družini so priskočili na pomoč gasilci PGD Dobrava, ki so v hiši prestavili pohištvo.

Okoli 22. ure so na Ljubljanski cesti v Račah, občina Rače-Fram, gasilci PGD Rače izčrpali meteorno vodo iz jaška ob stanovanjskem objektu.

Jutra bodo hladna, dnevi toplejši

Danes se bo na zahodu delno zjasnilo, burja na Primorskem bo sredi dneva ponehala, drugod bo pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo predvsem dopoldne občasno še rahlo deževalo. Tam bo pihal tudi zmeren veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, čez dan bo ponekod več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo povečini sončno. Več oblačnosti bo občasno v vzhodni Sloveniji. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne nekaj megle. Jutra bodo hladna, dnevi pa nekoliko toplejši.