FOTO: Kultura z vseh vetrov in okusi z vseh koncev

24. tradicionalni dobrodelni bazar, ki ga pripravlja slovensko mednarodno združenje žensk Sila, je v Grand hotelu Union odprla varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Varuhinja je ob letošnji izvedbi poudarila pomen povezovanja kultur in dobrodelno noto dogodka.

Nussdorferjeva je povedala, da na bazarju, ki se ga je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, države predstavijo svoje izdelke, ki marsikateremu posamezniki niso na voljo. Kot je poudarila je izjemnega pomena dobrodelna narava dogodka. "Z nakupom tudi prispevamo. Letos za otroke, ki trpijo zaradi avtizma ali izjemno težkih socialnih in finančnih razmer," je dejala varuhinja, ki je pohvalila tudi množično udeležbo.

Bazar je obiskalo veliko ljudi, ki so lahko uživali tudi v zanimivem programu. (Foto: POP TV)

Predstavilo se je 36 držav

Z letošnjo udeležbo so zadovoljni tudi v slovenskem združenju žensk Sila, je dejala tiskovna predstavnica bazarja Olga Brezovar. Dodala je, da se je bazar, ki že dve desetletji povezuje mednarodno kulturno raznolikost in dobrodelnost pred dvema letoma preselil v Grand hotel Union, kjer je prostor manjši kot prej, vendar zelo prijeten.

Letos se na bazarju s svojimi izdelki predstavlja 36 držav, 15 držav pa tudi s svojimi kulinaričnimi posebnostmi. Gre za eno večjih udeležb držav, je še potrdila Brezovarjeva, ki je izpostavila tudi bogat kulturni program, namenjen predstavljanju držav.

V kulturnem programu so se predstavili zvoki Francije s skupino Oryon, argentinska skupina Laqueme, portugalska Mascara in ruska skupina Talisman. Ob tem so se zvrstili tudi plesi iz Ukrajine, Orienta, Španije, Irske ... V sodelovanju z Malo ulico so pripravili tudi kotiček za otroke. Tako otroci kot odrasli pa se bodo lahko zabavali na srečelovu z lepimi nagradami. Bazar je obiskal tudi pravi finski Božiček, ki mu bodo lahko obiskovalci oddali svoja pisma.

Kam bo šel izkupiček od prodaje?

Z zbranimi sredstvi na letošnjem bazarju so se po dolgem prijavnem postopku in tehtni izbiri na podlagi predlaganih projektov in skupaj z veleposlaniki sodelujočih držav odločili podpreti projekte Društva za avtistične otroke Školjka, Inštituta za avtistične in sorodne motnje, Inštituta za zaščito otrok Lunina vila in Društva Beli obroč Slovenije.

Združenje Sila je bilo ustanovljeno leta 1993 v Ljubljani s ciljem spodbujanja kulturnih in izobraževalnih izmenjav ter utrjevanja odnosov med članicami. Slednje so večinoma soproge diplomatskih in gospodarskih predstavnikov tujih držav ter mednarodnih organizacij v Sloveniji.

Prvi mednarodni dobrodelni bazar je združenje Sila pripravilo leta 1994 v poslovni stavbi na Trgu republike. Na njem je sodelovalo 12 držav, za Pediatrično kliniko v Ljubljani pa so zbrali več kot 11.000 evrov.

Doslej so na bazarjih zbrali več kot 1,3 milijona evrov, ki so jih namenili različnim slovenskim organizacijam in posameznikom, piše na spletni strani združenja.