Kupujete stanovanje? Zunaj je razpis za Zeleni gaj na Brdu

Stanovanjski sklad RS je danes objavil javni razpis za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Prijave bodo zbirali od 12. junija do 3. avgusta, med 12. in 16. junijem bodo mogoči ogledi stanovanj, prvi izbor kupcev je predviden za 24. avgust.

Na prodaj je 52 stanovanj v vzorčni hiši F3, cene stanovanj s parkirnimi mesti se gibljejo od okoli 141.000 do 479.000 evrov (z DDV). Stanovanja so zasnovana arhitekturno inovativno in energijsko varčno, 37 jih je v energijskem razredu A2, 15 v pasivnem standardu, tako da bo za slednje mogoče pridobiti tudi subvencijo Eko sklada, ki bo razpis objavil v kratkem, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor sklada Črtomir Remec.

"To so daleč nadstandardna stanovanja, ki ne sodijo v naš delokrog, ampak tako so bila sprojektirana, skladno z občinskim podrobnimi prostorskim načrtom," je dejal Remec. Zaveda se, da so cene visoke, ampak so pri določanju upoštevali le stroške, ki pa so bili zaradi zemljišča in komunalnega prispevka visoki. Vrednost del brez davka je znašala 1,7 milijona evrov, celotna investicija pa več kot 10 milijonov evrov.

Soseska Zeleni gaj na Brdu (Foto: Kanal A)

Ostale enote so del faze F6, ki jo sestavljajo trije nizi po šest vrstnih hiš ter dva niza po šest dupleksov. Gre za dve tipologiji objektov: pri prvi gre za hiše z enim stanovanjem v pritličju ter drugim dvonadstropnim stanovanjem s teraso nad pritličnim stanovanjem (stanovanja bodo na prodaj tudi ločeno), pri drugi pa za dvoinpolsobna atrijska stanovanja in štirisobne duplekse.

Vrstne hiše bodo na prodaj po ceni od 379.000 evrov, dupleksi od 248.000 do 470.000 evrov (z DDV). Tudi pri teh gre za nadstandardne parametre glede površin in lokacije objektov, je povedal Remec. Stroški gradnje so po njegovih besedah znašali 5,1 milijona evrov, celotna investicija še vsaj enkrat toliko.

Sklad bo prijave zbiral od 12. junija do 3. avgusta. Dnevi odprtih vrat bodo od 12. do 16. junija. Prvi izbor kupcev bo 24. avgusta, sklepanje pogodb pa je predvideno od septembra.

Prednost bodo imele mlade družine z vsaj enim predšolskim otrokom, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, nato družine z vsaj enim šoloobveznim otrokom, večje družine, funkcionalno ovirane osebe, mladi do 28. leta starosti in varčevalci nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.

Gre za stanovanja, ki zaradi nadstandardnosti niso primerna za oddajo in so namenjena kupcem, ki "želijo nekaj več", je dejal Remec. Pričakujejo, da bodo stanovanja prodali do konca leta, predvidoma v treh ali štirih krogih, po potrebi bo sledila prodaja na dražbah.

S temi stanovanji in še 102 stanovanjema v štirih blokih, ki so še v gradnji in bodo namenjena oddaji v najem, po več kot desetletju končujejo sosesko Zeleni gaj, v kateri bo skupno 650 stanovanj.

Republiški sklad skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana v neposredni bližini Zelenega gaja že načrtuje novo sosesko Novo Brdo, v kateri bo predvidoma še okoli 650 stanovanj, ki bodo namenjena oddaji v najem. Pri tem bo občinski sklad gradil okoli 170 stanovanj, ki bodo namenjena oddaji v neprofitni najem, preostala pa bo republiški sklad namenil tržnemu najemu.

Sklad ima za naslednje leto v načrtu tudi gradnjo od 200 do 400 stanovanj v Mariboru ter od 100 do 200 stanovanj v Kranju, občinam pa ponuja tudi soinvestitorstvo in kreditiranje za gradnjo dodatnih okoli 500 stanovanj. "Potreba je; po podatkih občin je potrebnih okoli 8000 stanovanj, od tega polovica v Ljubljani," je povedal Remec, ki se je ob prevzemu vodenja sklada pred dvema letoma zavzel za gradnjo 2000 novih enot do leta 2020.