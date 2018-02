Na debeli četrtek na vzhodu države tanka plast snega, nova pošiljka možna v ponedeljek

Z današnjim debelim četrtkom se je začel pustni čas, a bodo po napovedih vremenoslovcev kurenti še nekaj časa odganjali zimo. Po včerajšnji snežni pošiljki sicer obilnejšega sneženja ni za pričakovati, je pa zima z nizkimi temperaturami v polnem zamahu.

Kurenti so bili danes zjutraj najbolj zaposleni v vzhodni polovici države, kjer je ponekod snežilo. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je sneg rahlo naletaval v Novem mestu, Celju, Kočevju in na Lisci.

Slovenija je pod snežno odejo. Že v ponedeljek se obeta nova pošiljka. (Foto: Damjan Žibert)

Popoldne se bodo ponekod oblaki prehodno trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do okoli 9 °C, piše na spletni strani Arso.

V petek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Količina padavin bo majhna. "Rahlo bo deževalo predvsem na Goriškem," je povedal dežurni meteorolog z Agencije za okolje Janez Markošek.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, ponekod v severnih krajih do -5, ob morju 5, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do okoli 9 °C.

Konec tedna bo suh, že v ponedeljek pa bo najverjetneje spet snežilo

V soboto bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo ponekod že jasnilo. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela.

Kot je še povedal dežurni vremenoslovec, pa je v ponedeljek možna nova pošiljka snega.