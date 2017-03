Lana je doma, NK Maribor ji med polčasom večerne tekme pripravlja presenečenje

Deklica Lana, ki je bila dlje časa na zdravljenju v ZDA, kjer je po operaciji končno lahko izpolnila svoje sanje in obula čevlje, kot jih nosijo njene vrstnice, se je vrnila v Maribor.

9-letnico je pričakal topel sprejem, zbrani pa so ji podarili tudi velikega plišastega medvedka in denarni prispevek, ki bo deklici pomagal pri nadaljnjem zdravljenju.

Lana in njen oče Marjan, ki je bil v Miamiju vseskozi ob njej, sta po poročanju mariborinfo.com neizmerno vesela, da sta se vrnila in da je bilo zdravljenje v ZDA uspešno.

Zvečer pa Lano čaka še eno presenečenje. Med polčasom tekme z Aluminijem ji ga pripravljajo nogometaši NK Maribor. "Po proglasitvi Vijol’čnega Bojevnika pred prejšnjo imamo ob tekmi znova priložnostno svečanost, tokrat med polčasom. Ljudski vrt bo pozdravil Lano Beranič, pogumno deklico, ki je uspešno prestala operacijo v ZDA. V skupni akciji je znova prišla do izraza enotnost pri humanitarnih namenih, ob dresih in različnih rekvizitih športnikov za dražbo smo za Lanino operacijo donirali sredstva tudi pri NK Maribor," so zapisali na spletni strani kluba.