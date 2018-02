'Posvetimo' jim pozornost: lani na slovenskih cestah umrlo 10 pešcev

Javna agencija za varnost prometa (AVP) v tem tednu pripravlja nacionalno akcijo Pešec, ki bo potekala od danes do nedelje pod sloganom Bodi viden, bodi previden. Z akcijo želijo posebno pozornost nameniti osveščanju pešcev in voznikov glede pravilnega ravnanja v prometu. Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo potekal tudi okrepljen nadzor.

Kot so sporočili z AVP, bo agencija s preventivno akcijo posvetila posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, pravilnemu ravnanju v cestnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi.

Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani policije in občinskih redarstev. Ti bodo spremljali tako pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.

Lani je na slovenskih cestah umrlo 10 pešcev. (Foto: iStock)

Lani najmanj smrtnih žrtev med pešci v zadnjih 60 letih

V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo najmanj udeležencev cestnega prometa v zadnjih 60 letih. Tudi delež smrtnih žrtev med pešci se je v lanskem letu glede na leto poprej zmanjšal za 55 odstotkov.

Leta 2016 je bilo med pešci 22 smrtnih žrtev, v lanskem letu 10, od tega štiri na regionalnih cestah, tri na avtocestah in tri v naselju. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce so bili neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oziroma prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca.

Med žrtvami prometnih nesreč med pešci so nadpovprečno izstopali starejši. Kar polovica jih je bila starejših od 65 let oziroma 90 odstotkov jih je bilo starejših od 45 let, so zapisali na AVP. Pri starejših pešcih bi lahko med vzroke za prometne nesreče uvrstili slabše psihofizične sposobnosti, pogosto je kriva tudi slabša opaznost, saj so večkrat oblečeni v temnejša oblačila.

V starostni skupini med 25 in 34 let je bila ena smrtna žrtev, med otroci in mladostniki pa smrtnih žrtev ni bilo že štiri leta.

Za večjo vidnost in varnost pešcev v agenciji svetujejo uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene hoji oziroma uporabo odsevnih teles.

Kresnička vam lahko reši življenje. (Foto: PU Maribor)

Preventiva nujno potrebna že od malih nog

Na Agenciji za varnost v prometu opozarjajo tudi na vlogo preventive, ki se mora začeti že pri najmlajših.

Pešačenje otrok v šolo ni pomembno le z okoljskega in zdravstvenega, temveč tudi z vidika vzgoje v prometu. Otroci pešci, ki so vsakodnevno izpostavljeni prometnim situacijam, si tako nabirajo pomembne izkušnje v prometu, poleg tega bodo kasneje kot vozniki do pešcev bolj strpni.

Javna agencija za varnost prometa tako že vrsto let izvaja številne preventivne programe in vsebine v vrtcih in šolah, kar se kaže tudi v pozitivnih trendih pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi otroci in mladostniki, so še opozorili.