Lastniki zemljišč z ograjo na meji imajo še danes čas, da zahtevajo odškodnino

(Foto: POP TV)

Izteka se rok, do katerega lahko lastniki zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji, zahtevajo nadomestilo zaradi otežene rabe zemljišč. Po zadnjih podatkih so upravne enote doslej prejele 67 takšnih vlog.

Nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, je predvidela februarja uveljavljena novela zakona o nadzoru državne meje. Rok za vložitev vloge se izteče danes, do 19. junija pa so jih po podatkih notranjega ministrstva upravne enote prejele 67. Podatkov o rešenih vlogah in skupni višini nadomestil pa na ministrstvu nimajo.

Višina nadomestila je sicer odvisna od obsega posega na zemljišču, bonitete zemljišča in vrste dejanske rabe. Za pozidana zemljišča bodo lastniki prejeli 0,3 evra na kvadratni meter, za vodna in neplodna zemljišča pa 0,025 evra. Odškodnine za kmetijska zemljišča pa bodo odvisne od bonitetne ocene.

Izračuni kažejo, da odškodnina za pozidana zemljišča znaša 30 evrov za 20 metrov oziroma 3000 evrov za dva kilometra ograje. Nižje odškodnine so predvidene za vodna in neplodna zemljišča. Njihovi lastniki bi denimo za dva kilometra ograje prejeli 250 evrov odškodnine, za 20 metrov ograje pa 2,5 evra.

Pri kmetijskih zemljiščih pa denimo lastnik zemljišča z bonitetno oceno 10 za dva kilometra postavljene ograje prejme 600 evrov odškodnine. Lastnik zemljišča z najvišjo bonitetno oceno 100 pa bi za dva kilometra ograje prejel 6000 evrov odškodnine.

Lastniki zemljišč so do nadomestila upravičeni sorazmerno glede na število dni v letu, ko je bila redna raba zemljišč otežena. Upravičenci lahko nadomestilo za leti 2015 in 2016 zahtevajo do danes, za koledarsko leto 2017 pa ga bo mogoče zahtevati do 31. marca 2018. Postopke vodijo upravne enote.

Do zdaj je bilo na meji s Hrvaško po podatkih notranjega ministrstva postavljenih 215 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Od tega so 50 kilometrov žične ograje zamenjali s panelno.