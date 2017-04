Leben pričakuje potrditev zakona o drugem tiru

Poteza državnih svetnikov, ki so v sredo izglasovali veto na zakon o drugem tiru, je državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna presenetila, a pričakuje, da bodo poslanci zakon ponovno potrdili. Leben si je sicer danes ogledal železnico na Črnem Kalu in dejal, da bodo že maja začeli graditi protihrupne in protipožarne zidove.

Državni sekretar si je potek in dostopnost odseka železniške proge na Črnem Kalu ogledal tudi v spremstvu predsednika Krajevne skupnosti Črni Kal in hkrati predstavnika odbora za izgradnjo dvotirne proge Janka Severja. Kot je dejal Leben, sta se pogovorila o tem, kako potekajo aktivnosti okoli projekta, kaj se dogaja z ukrepi protipožarne in protihrupne varnosti, pa tudi z zakonom o drugem tiru.

Leben je napovedal, da se bodo ukrepi protihrupne in protipožarne varnosti na odseku začeli izvajati že v maju, in sicer protihrupni na dolžini 1,6 kilometra, protipožarni pa na dolžini 2,3 kilometra. Ukrepe bodo izvajali Slovenske železnice in Direkcija RS za infrastrukturo. "To je zelo pomembno, saj lahko z nekaterimi ukrepi vsaj ublažimo obstoječi hrup. Tudi najbolj problematični podori se bodo začeli sanirati maja," je napovedal.

Kot je pojasnil državni sekretar, se bodo na terenu postavili posebni protipožarni zidovi, ki bodo lahko istočasno delovali protihrupno.

Črnokalci se sicer zavzemajo za gradnjo dvotirne proge med Koprom in Divačo, medtem ko vlada predvideva gradnjo enotirne. (Foto: iStock)

Črnokalci se sicer zavzemajo za gradnjo dvotirne proge med Koprom in Divačo, medtem ko vlada predvideva gradnjo enotirne. Leben je danes povedal, da na ministrstvu intenzivno pregledujejo možnosti, da bi se servisno cev zgradili v polnem premeru, ko bodo prišli do zaključkov, pa jih bodo tudi predstavili. Poudaril je, da obljub danes ni dejal, bodo pa že maja videli, kaj se lahko naredi.

Leben se je ob obisku Črnega Kala dotaknil tudi zapletov, ki spremljajo zakon o drugem tiru. V sredo je namreč državni svet na zakon izglasoval veto, obenem pa so v eni od civilnih iniciativ zbirali podpise za sprožitev referendumskih aktivnosti.

Moram reči, da sem presenečen nad glasovanjem, je dejal in dodal, da se je pokazalo, da svetnikom niso optimalno komunicirali vsebine zakona. To bo po njegovih besedah ena od nalog, ki jo morajo nujno popraviti. Zbiranje podpisov pa je legitimna pravica vsakega državljana, je dejal.

Na ministrstvu projekt nadaljujejo. Kot je dejal Leben, jih zdaj ponovno čakata parlamentarni odbor za infrastrukturo ter nato seja DZ, kjer pričakuje, da bo zakon ponovno potrjen.