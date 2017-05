Ledeni možje pogosto niso nič kaj ledeni. In tudi letos ne bodo

Morda se kdo še spomni izjemno zgodnjega vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo prav v času ledenih mož leta 1969. V Celju se je iz jutranjih osmih do popoldneva ogrelo kar do 32 stopinj Celzija.

Povsem drugače pa je bilo devet let pozneje 12. maja 1978, ko se je temperatura v Celju spustila malo pod ničlo. Še hladneje je bilo na severovzhodu Slovenije, v Murski Soboti celo minus 4 stopinje Celzija.

In zakaj ravno nekje od sredine maja naprej le izjemoma beležimo negativne temperature? Moč sonca je v tem času zelo velika in le dober mesec stran do maksimalnega obseva. Polarni zrak, ki priteka nad nas, se na poti že precej segreje, sredi maja pa je tudi že dan zelo dolg oziroma noč kratka, zato je precej manj časa za ohlajanje kot recimo mesec dni prej. Vsak dan se namreč dan podaljša za slabe tri minute. Sonce vzide okoli pol šeste ure, zaide pa malce pred pol deveto zvečer in dan je dolg skoraj 15 ur.