Na Blokah zjutraj izmerili kar minus 21,2 stopinje Celzija. Mraz bo vztrajal do četrtka

Današnje jutro je bilo izredno mrzlo. Po vsej Sloveniji so bile jutranje temperature pod lediščem, seveda najmanj na Obali, kjer so ob 6. uri namerili minus 3 stopinje Celzija, največ pa v Novi vasi na Blokah, kjer je bilo zjutraj kar –21,2 stopinje Celzija.

V Kočevju so vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) izmerili –10,5, v Slovenj Gradcu –10,8, na letališču Brnik –11,8, v Ratečah -14,5, na Jezerskem –18,8 in v Zadlogu –20,3 stopinje Celzija. Pod ledišče se je temperatura spustila tudi na letališču Portorož, kjer so izmerili –4,1 stopinje Celzija, na Kredarici pa je bilo –14,1 stopinje Celzija. Današnjemu zelo mrzlemu jutru bodo sledila toplejša jutra, jutranje temperature pa bodo večinoma od –7 do –2 stopinj Celzija.

Tisti, ki ste imeli vozilo na prostem, ste zjutraj najverjetneje počeli prav to. (Foto: iStock)

Kot napovedujejo vremenoslovci Arsa, bo do sredine tedna po nižinah hladno in precej megleno, v četrtek pa bo jugozahodni veter pregnal meglo in prinesel otoplitev.

Kakšno vreme nas čaka prihodnje dni

Danes bo sprva precej jasno in hladno. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Ponoči bo pretežno oblačno, v vzhodnih krajih so možne kratkotrajne rahle padavine. Ponekod ni povsem izključena možnost poledice.

Jutri bo v zahodnih krajih pretežno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem po kotlinah osrednje Slovenije bo marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V četrtek bo zapihal jugozahodnik, ki bo prinesel otoplitev. (Foto: 24ur.com)

Sreda bo meglena, četrtek pa oblačen, a toplejši

Po napovedih vremenoslovne službe MDA iz ameriškega Maraylanda Evropo čaka najhladnejši december v zadnjih sedmih letih. Kot so zapisali, bo prva polovica letošnjega decembra neobičajno mrzla, nato bodo sledile za december običajne temperature. Na izredno nizke temperature v letošnjem decembru bo vplival arktični veter, ki se bo z območja visokega zračnega pritiska v bližini Islandije in severozahoda Rusije pomikal proti jugu.

V sredo bo pretežno jasno. Na Primorskem se bo začela pojavljati nizka oblačnost, po nižinah v notranjosti Slovenije pa bo megla ponekod vztrajala večji del dneva.

V četrtek se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na severu in vzhodu pa bo še deloma jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Konec tedna bo deževen

Od petka naprej kaže, da bodo naši kraji pod vplivom novega prodora hladnega zraka s severa v zahodno in severno Sredozemlje, ki bo vztrajal tudi v začetku prihodnjega tedna. Pri tem je velika verjetnost, da bo na območju srednje in zahodne Evrope ter severnega Sredozemlja v sosledju nastalo več ciklonskih območij. Prva vremenska motnja nas bo predvidoma prešla v soboto.

V petek bodo tako zahodne in osrednje kraje zajele padavine, ki se bodo v soboto razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo predvidoma deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Tudi od nedelje do torka je verjetnost za padavine še znatna.

