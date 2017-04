Legenda med kolesi je nazaj - stabilnejši, udobnejši, sodobnejši, lažji

Nostalgiki pozor! Spet lahko kupite legendarno kolo našega otroštva - pony. Kolesa ohranjajo legendarni videz, s to razliko, da so stabilnejša, udobnejša, sodobnejša, lažja in imajo celo prestave. Najcenejši model stane 330 evrov, na prvi pogled visoka cena, a pred 50 leti, ko se je pony pojavil na jugoslovanskem trgu, so morali kupci zanj odšteti celo plačo.