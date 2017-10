Lendavski župan ovaden. Občinski proračun naj bi oškodoval za 124.000 evrov

Policisti so zaradi suma zlorabe položaja pri financiranju društva Turistična zveza Lendava vabi ovadili tamkajšnjega župana Antona Balažka. Na tožilstvu v Murski Soboti so prejetje ovadbe potrdili. Balažek je povedal, da za ovadbo ne ve in je zato ne more komentirati.

Kot piše današnji Dnevnik, naj bi kriminalisti po preiskavah konec maja na petih mestih v Lendavi najprej menili, da je Balažek kot župan protipravno in brez javnega razpisa Turistični zvezi Lendava vabi nakazal okoli 72.000 evrov, potem pa ugotovili, da ji je priskrbel še dodatnih 52.000 evrov in s tem občino domnevno oškodoval za 124.000 evrov.

Kriminalisti so se za hišne preiskave odločili, ker lendavska občinska uprava ni želela sodelovati s policijo, ko je spomladi preverjala poslovanje turistične zveze. Vodi jo predsednik lendavskega odbora SDS in občinski svetnik Janez Somi.

Občinski denar za turistično zvezo je bil v proračunu kot namenska sredstva zagotovljen že pred spornimi nakazili, vendar lahko namenska sredstva občine dobi le pravna oseba, ki je od ministra, pristojnega za turizem, dobila odločbo s statusom za delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. Odločbe pa Turistična zveza Lendava vabi tedaj ni dobila.

Turistična zveza Lendava vabi je skupaj z občino prevzela vodenje Vinariuma, ki so ga odprli jeseni leta 2015, obiskalo pa ga je že več kot 200.000 obiskovalcev. (Foto: POP TV)

Balažek naj bi tako po mnenju policije na podlagi programa pospeševanja razvoja turizma v Lendavi leta 2014 in 2015 v nasprotju z zakonom o javnih financah z najmanj tremi občani sklenil pogodbo o sofinanciranju turistične zveze. Več kot polovico spornega denarja je turistična zveza dobila s pogodbo, sklenjeno s Somijem, na podlagi te pogodbe pa naj bi župan turistični zvezi pomagal dobiti do 77.000 evrov, še navaja Dnevnik.

Balažek je po policijski preiskavi javnosti sporočil, da take stvari očitno sodijo k županskemu delu. "Ko se to zgodi, ni prijetno, ampak se je zgodilo tudi pri nas. V zvezi s tem bi rad demantiral vse tiste, ki sedaj natolcujejo za kaj se gre. Hišne preiskave pri meni doma ni bilo. Očitki letijo name, v zvezi z morebitnimi prekoračitvami pooblastil pri pripravi in izvrševanju programa pospeševanja turizma, za leto 2014 in 2015. S sodelavci smo se potrudili, da smo dali vso relevantno dokumentacijo in seveda tudi pojasnila, saj nam je v interesu, da se to čim prej razčisti. Prepričan sem, da smo zadnja leta v turizmu delali dobro, korektno in zakonito. To bo nadaljnja preiskava tudi pokazala," je konec maja povedal Balažek.