Ana Jug in Lilijana Remec, ustanoviteljici pro bono ambulante v Novi Gorici. (Foto: osebni arhiv)

Petega marca je minilo točno leto dni, odkar je v Novi Gorici svoja vrata odprla pro bono ambulanta, ki ponuja zdravstveno oskrbo tistim, ki zaradi različnih vzrokov nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Medtem ko čakajo na rešitev njihove vloge, da bi ambulanta dobila status humanitarne organizacije, so se odločili za organizacijo koncerta.

Društvo Fajdigova ambulanta pa je danes v Kranju odprlo prvo brezplačno ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Gorenjskem. Ljubljanska pro bono ambulanta je namreč prepolna, ljudi v socialni stiski, ki potrebujejo pomoč, pa je vse več, ugotavljajo ustanovitelji ambulante.

Konec januarja sta ustanoviteljici ambulante Ana Jug in Lilijana Remec javnost obvestili o tem, da se že več kot leto in pol trudijo pridobiti status humanitarne organizacije, ki bi s finančnega vidika olajšal delo ambulante. Prepričani sta, da ministrstvo zavlačuje, ko jim nenehno nalaga dopolnitve vloge, in sicer predvsem iz razloga, ker ambulanta deluje v okviru Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja.

"V tem času smo izpolnili vse predpisane standarde, odprli ambulanto in jo z donatorskimi sredstvi opremili bolje, kot je opremljena marsikatera splošna ambulanta v Sloveniji. Imamo zdravnike, osebje, prostovoljce, voljo in dobrotnike," sta takrat zapisali v sporočilu za javnost, javno pismo pa naslovili tudi na pristojne.

Nanj se je odzvala tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je ustanoviteljici obvestila, da bo komisija mnenje o tem, ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa humanitarnosti, podala na seji 22. februarja.

"Na našo pisno prošnjo, da bi želeli prisostvovati komisiji in ji pojasniti vse, kar bi jo še zanimalo, smo dobili kratek odgovor, da je javnost pri delu komisije po njenem poslovniku izključena. Sicer se ne smatramo za javnost, temveč za stranko v postopku, vendar smo kljub temu spoštovali pojasnilo," je sporočila Ana Jug. Informacije o tem, kakšna je odločitev komisije, še nimajo.

Vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč

Kot je na današnji novinarski konferenci pred odprtjem pro bono Fajdigove ambulante dejal vodja projekta Tomaž Krišelj, se danes vse več ljudi znajde v položaju, ko ne zmore plačati stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene oskrbe. Takšni bolniki so sedaj lahko obiskali zdravnika le v nujnih primerih, odslej pa jim bo brezplačna zdravniška pomoč redno na voljo.

Ambulanta bo bolnike začela sprejemati že dan po današnjem slavnostnem odprtju. Odprta bo vsak torek med 15. in 19. uro, delovni čas pa se bo kasneje prilagajal potrebam. V ambulanti bodo prostovoljno delali trije zdravniki, medicinska sestra in zdravstveni tehnik. "Sodelavce smo izbrali glede na njihove strokovne kompetence in osebne želje, da pomagajo soljudem," je pojasnil Krišelj.

Za delovanje pro bono ambulant so donacije nujno potrebne. (Foto: osebni arhiv)

Deset tisoč ljudi brez urejenega zavarovanja

Kot je povedal zdravnik Peter Štular, tudi v pokoju ohranja veselje do dela in si želi še kaj dobrega storiti za občane v stiski. V pro bono ambulanti se mu pridružuje tudi upokojena zdravnica Ana Teran, ki poziva ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, naj ne opuščajo svoje stalne terapije in naj si ne izposojajo zdravil pri prijateljih, ker je to lahko nevarno, temveč naj se oglasijo v Fajdigovi ambulanti.

V kranjski ambulanti, ki je po ljubljanski, koprski, novogoriški in mariborski peta v državi, glede na to pričakujejo, da jih bo vsak teden obiskalo od pet do deset bolnikov. "Upamo, da bodo ljudje prišli, da jih ne bo strah ali sram, ker naš namen je le dobro delo brez kakršnih koli predsodkov," je izpostavila medicinska sestra Anita Obad.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v državi 10.000 ljudi z zamrznjeno zdravstveno izkaznico. V ljubljanski pro bono ambulanti, ki deluje že od leta 2002 in v kateri dela okoli 40 zdravnikov prostovoljcev, so lani opravili 5024 zdravstvenih storitev in skoraj 2463 prostovoljnih ur, vsak teden pa se je v njej oglasi okoli deset novih bolnikov.

Da je odprtje pro bono ambulante v Kranju potrebno, pa pričajo tudi podatki, da je bilo v prvi polovici lanskega leta na Gorenjskem v zavetiščih za brezdomce 20 oseb, v kranjskem samskem domu je bivalo 311 oseb, na centrih za socialno delo pa je bivališče prijavilo 427 oseb.

Ambulanta, ki je po opravljeni anketi med Kranjčani dobila ime po ljudskem zdravniku Božidarju Fajdigi, deluje v stavbi Osnovnega zdravstva Gorenjske. Kot je povedal njegov direktor Jože Veternik, bodo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske pokrivali stroške prostora in glede na svoje zmožnosti skušali zagotavljati tudi material in ostalo, ker je potrebno za delo z bolniki.

Za ambulanto, ki se bo financirala s prostovoljnimi prispevki in donacijami, pa bo pomembno tudi sodelovanje z Zdravstvenim domom Kranj predvsem glede laboratorijskih in specialističnih preiskav.

Koncert leta

Na tak način delujejo tudi v Pro bono ambulanti v Novi Gorici, kjer so navdušeni nad odzivom javnosti. "Skoraj vsak dan prejemamo pakete z zdravili ter darila za spletne dražbe in avkcije, kot so nakit, umetniške slike, knjige in drugo," navaja Jugova. To odmevnost bi v korist svojih pacientov želeli izkoristiti še bolj, zato za 12. marec v Športnem centru HIT pripravljajo dobrodelni koncert, ki so ga poimenovali Koncert leta. Ves dobiček, zagotavljajo, bo namenjen delovanju ambulante. Koncert je namenjen vsem generacijam, dodajajo, saj boste med drugim lahko prisluhnili Terezi Kesoviji, Heleni, Blagne, Tanji Žagar, Manci Špik in Issacu Palmi.