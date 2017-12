Letošnji december precej moker, a silvestrovali bomo v suhem in toplem vremenu

Letošnji december je v primerjavi z lanskim in predlanskim izrazito moker, so za 24ur.com povedali na Agenciji RS za okolje (Arso).

"Prejšnja dva sta bila izjemno suha, kako visoko na lestvici najbolj mokrih se bo uvrstil ta, ki se izteka, bomo lahko ocenili v petek, ko bodo padavine po državi ponehale," je dejal dežurni meteorolog na Arsu, Brane Gregorčič.

A pojdimo lepo po vrsti.

Danes bo na severovzhodu še nekaj sonca, drugod bo oblačno. Predvsem v zahodni polovici države bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja bo med 900 in 1200 m nadmorske višine. Pihal bo okrepljen južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, v dolinah severozahodne Slovenije okoli 3 °C.

Najvišjo gladino morja pričakujemo ob plimi v noči iz srede na četrtek, so sporočili z Arsa.

"Snega je še vedno precej v gorah, nad 1200 metri nadmorske višine. Jutri popoldne se bo meja sneženja sicer spustila, pobelilo bo Notranjsko in Kočevsko, a bo količina snega zanemarljiva. Do konca leta bo potem suho vreme," je dejal Gregorčič.

Ponoči se bo dež okrepil in zajel vso državo, nad 1300 metri pa bi lahko zapadlo več kot pol metra snega, zato se bo nevarnost snežnih plazov povečala, so povedali na Arsu.

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele. Meja sneženja se bo sredi dneva spuščala in popoldne bo v notranjosti Slovenije ponekod lahko snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 0 do 7, popoldne pa od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 °C.

Po deževnih dnevih se obeta suho silvestrovo. (Foto: iStock)

Na silvestrovo rahlo rosenje le na zahodu

V petek se bo postopno razjasnilo.

V soboto bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle.

"Na silvestrovo bo sicer resda nekoliko oblačno vreme in zato nekoliko bolj toplo, zapihal bo jugozahodnik, kar lahko na zahodu države prinese rahlo rosenje," je še dodal Brane Gregorčič z Arsa.

Mraz in dež silvestrovanj po državi tako letos ne bosta zmotila.

