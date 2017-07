Levica predlaga razrešitev glavne tržne inšpektorice za delo

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Luka Mesec, vodja poslanske skupine Levica, matičnemu odboru poleg razrešitve glavne inšpektorice za delo Nataše Trček predlagajo, naj pozove vlado k odpravi z nadzorom ugotovljenih organizacijskih in kadrovskih nezakonitosti na inšpektoratu, poleg tega pa naj nemudoma zaposli 20 novih inšpektorjev.

Trčkova je namreč leta 2014 po njegovih pojasnilih sprejela akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, za katerega pa bi morala pridobiti soglasje vlade, saj ni šlo za majhne popravke, temveč je to v bistvu nov akt. Trčkova je na podlagi novega akta je ukinila šest enot in prezaposlila štiri inšpektorje, inšpektorat pa spreminja v posvetovalni organ, je poudaril.

Glavna inšpektorica za delo Nataša Trček se bo danes odzvala na poziv poslanske skupine Levica, ki vladi predlaga njeno razrešitev, so sporočili iz omenjenega inšpektorata.

"S strani sindikata dobivamo informacije, da prihaja do šikaniranja, s strani inšpektorata za sistem javnih uslužbencev pa smo dobili poročilo, da je bila reorganizacija dela na inšpektoratu za delo nelegitimna, nelegalna, da ni dobila dovoljenja vlade," je dejal Mesec.

Inšpektorat za sistem javnih uslužbencev je namreč junija 2016 opravil inšpekcijski nadzor, ki je razkril, da je bilo notranje prestrukturiranje organa izpeljano na podlagi nezakonito izdanega akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, saj z njim ni soglašala vlada.

Trčkova se je po njegovih besedah v času, ko se trg dela v Sloveniji sesuva, odločila, da bo inšpektorat začela pretvarjati iz organa, ki naj bi nadzoroval in kaznoval kršilce zakonodaje, v organ, ki naj bi svetoval kršiteljem delovne zakonodaje. V tem smislu je že prezaposlila štiri inšpektorje na projekt svetovanja.

"Pod njenim vodstvom inšpektorat postaja posvetovalni organ, kršitelji delovne zakonodaje, ki jih je vse več, pa v tem organu lahko kvečjemu najdejo zaveznika, svetovalca, ne pa nekoga, ki jih bo kaznoval in ki naj bi bdel nad tem, da se stvari, zapisane v zakonodaji, izvajajo," je bil kritičen poslanec.

Razmere na trgu dela so po njegovi oceni katastrofalne, po krizi so drugorazredne zaposlitve začele izpodrivati normalne oblike dela. Letos je za 30 odstotkov več samostojnih podjetnikov kot leta 2008, še huje pa je pri agencijskem delu – letos jih na ta način dela preko 17.000, potem ko je še leta 2014 prek agencij delalo 6200 ljudi.

Za takšno stanje je po Meščevem mnenju poleg inšpektorata kriva tudi vlada, saj ni zagotovila pogojev za normalno delovanje inšpekcije dela. "V Sloveniji imamo preko 200.000 poslovnih subjektov in preko 800.000 zaposlenih, varovanje njihovih pravic pa naj bi nadzorovalo le 35 inšpektorjev, ki izvajajo nadzor nad delovno zakonodajo," je dodal.