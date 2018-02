Dve slovenski podjetji dobitnici mednarodne nagrade 'Naj delodajalec 2018'

Nagrada "Top Employer" (Naj delodajalec) je prestižna nagrada mednarodno neodvisne ustanove Top Employers Institute z Nizozemske, ki jo podeljuje na podlagi izredno dodelane večstopenjske ocenjevalne metode in poglobljenega preverjanja vseh kadrovskih projektov in strategij, ki jih podjetja izvajajo. Inštitut ocenjuje, kako dobra, vestna in dosledna so podjetja na naslednjih področjih: strategija za razvoj talentov, načrtovanje nasledstev, razvoj vodij, upravljanje delovne uspešnosti, načrtovanje kariere in nasledstev, sistem nagrajevanja, usposabljanje in razvoj, integracija novih sodelavcev ter organizacijska kultura.

Certificiranje za "Top Employer" se izvaja v 116 državah, trenutno pa ima ta certifikat okoli 1300 podjetij na svetu.

Da se da drugače in da je za uspešno rast in poslovanje podjetja pomemben tudi razvoj in odnos do prav vsakega posameznika, sta na naših tleh pokazala Lidl Slovenija in JTI Slovenija.

Lidl Slovenija je prejel certifikat "Top Employer Slovenia 2018" (Naj delodajalec Slovenije 2018) in Top Employer Europe 2018 (Naj delodajalec Evrope 2018), JTI Slovenija pa »Top Employer Global 2018« (Naj globalni delodajalec 2018).

Kako postati naj delodajalec?

V Lidlu so laskavo nagrado prejeli že drugič. Kako so to dosegli? Tako na ravni Lidla Slovenija in Skupine Lidl so oblikovali vrednote – vprašali so se, kakšni so in kakšni želijo biti. Predvsem stremijo k cilju, da ves čas spodbujajo in motivirajo zaposlene ter ustvarjajo delovno okolje, v katerem se zaposleni dobro počutijo. "V Lidlu Slovenija vsak dan živimo vrednote, ki odražajo našo poslovno kulturo: smo uspešni, delo pri nas je dinamično, ustvarjamo poštene poslovne odnose, skozi številne formalne in neformalne projekte smo povezani kot ekipa ter smo skrbni drug do drugega," so razložili iz Lidla.

Lidl Slovenija je del trgovske verige Lidl s sedežem v Nemčiji, ki je trenutno prisotna v 30 državah, trgovine pa ima v kar 28 državah po svetu. Na slovenskem trgu je Lidl Slovenija prisoten od leta 2007, trenutno ima 52 trgovin in zaposluje več kot 1500 sodelavk in sodelavcev.

JTI Slovenija se je kot Naj globalni delodajalec izkazal že tretjič, lani pa je osvojil prvo mesto med delodajalci v Aziji, Evropi in na Bližnjem vzhodu. To pomeni, da so vodilna družba na svetu, ki zagotavlja najboljše delovne pogoje svojim zaposlenim, spodbuja nadarjenost na vseh ravneh poslovanja in si prizadevajo za nenehno izboljšanje najboljših praks kadrovanja. "To ne pomeni, da zaposlenim zagotavljamo zgolj najboljše pogoje za delo, temveč da skupaj stremimo k odličnosti in skupaj dosegamo velike stvari," so pojasnili.

(Foto: JTI)

Lidl znotraj podjetja nenehno vzpostavlja projekte, ki po njihovih besedah pripomorejo k boljšemu počutju in krepijo povezanost ekipe: "Že od leta 2014 v okviru certifikata Družini prijazno podjetje izvajamo več kot 20 ukrepov in projektov za lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja."

Ukrepi, ki so namenjeni Lidlovim zaposlenim in njihovim družinam: Za otroke zaposlenih vsako leto organizirajo praznično obdarovanje Letos bodo že petič organiziralo počitniški tabor za otroke zaposlenih za katerega stroške v celoti plača podjetje Vse sodelavce povabijo na vsakoletni piknik (na ta dan Lidl Slovenija zapre vse svoje trgovine) Organizirajo družinski dan, ko se zaposlenim v službah pridružijo otroci Nudijo brezplačna cepljenja proti gripi V vsaki enoti so vodni bari in mešalniki za smutije

Podjetje JTI se prav tako strinja, da je za uspešnost podjetja pomembno, da svoje zaposlene nenehno spodbuja, da znajo poiskati ravnovesje med delovnimi in življenjskimi obveznostmi.

Razvoj zaposlenih prioriteta

V Lidlu Slovenija, ki trenutno zaposluje več kot 1500 ljudi, menijo, da sta zadovoljstvo in motivacija povezana predvsem z zaupanjem in prepričanjem, da ima vsak posameznik možnost sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev. Podjetju je zato razvoj zaposlenih na prvem mestu. Tako imajo različne programe za razvoj kompetenc zaposlenih, za prepoznavanje talentov v podjetju in enotne usmeritve vodenja, ki spodbujajo vodje, da v središče postavljajo skupni uspeh in ga prenesejo na sodelavce. "Zaposleni imajo različne možnosti karierne poti: od menjave delovnega mesta s kolegom iz tujine, usposabljanja v tujini, jezikovni tečaj, kot tudi nacionalnih in mednarodnih razvojnih programov," poudarja vodja kadrovskega področja v Lidlu Slovenija Lea Tkalec.

Zato v ospredje postavljajo odprto dvosmerno komunikacijo, vodenje z zgledom, prevzemanje odgovornosti, in zaupanje.

Veselje v Lidlovi poslovalnici ob prejemu certifikata "Top Employer".

Družba Japan Tobacco International je članica skupine Japan Tobacco.

Tudi za podjetje JTI so zaposleni gonilo njihovega uspeha. Zato ponujajo možnosti za najbolj stimulativne kariere na najboljših delovnih mestih po vsem svetu. V 399 pisarnah v 120 državah trenutno zaposlujejo več kot 27.000 ljudi. To hkrati pomeni, da več kot 100 različnih nacionalnosti gradi svoje uspešne kariere v podjetju. »V podjetju smo osredotočeni na dolgoročnost, obenem pa vzpodbujamo raznolikost,« razkriva svoje adute JTI. Predvsem pa odprto sprejemajo sveže in nove ideje, ki so pogosto navdih za inovacije. "Včasih so to velike zamisli, še bolj pogosto pa tiste majhne, vsakdanje ideje, ki povzročijo najbolj opazno spremembo," so povedali iz JTI.

(Foto: JTI)

Plačilo je v našem podjetju nadpovprečno za slovensko trgovsko panogo

Močna motivacija za zaposlene je tudi plača ali stimulativno plačilo za dobro opravljeno delo. V Lidlu imajo prodajalci, ki trenutno delajo 25 ur tedensko, primerljivo ali celo višje plačilo, kot ga imajo zaposleni pri konkurenčnih podjetjih za polni delovni čas. Marca bodo vsem prodajalcem omogočili prehod na 30 ur tedensko, kar bo pomenilo tudi višje plačilo. "Poleg nadpovprečnega plačila za trgovsko panogo pa jim nudimo še številne dodatne ugodnosti: zaposlenim vplačujemo v 2. pokojninski steber, starši prvošolčkov imajo dodaten dan dopusta, skupaj hodimo na tekaške in druge športne prireditve, izvajamo obsežen program Promocije zdravja z različnimi delavnicami," so pojasnili iz Lidla.

Sodelavci v skladišču Lidla se veselijo priznanja.

Obe podjetji sta seveda veseli, da je njun trud prepoznan na svetovni ravni. Ponosni sta, da jima je uspelo dokazati, da sta del zgodbe, ki piše izjemne kadrovske prakse. Certifikat, ki sta ga prejeli pa je potrditev, da delata dobro in zagon za nove poteze, s katerimi bosta še naprej ustvarjali odlične delovne pogoje za svoje zaposlene.