Lipica: lepa in mirna, a še vedno preveč neizkoriščenih priložnosti

V Lipici smo bili dvakrat. Najprej s skrito kamero, kot gosti, turisti; nato pa še drugič, najavljeni. Razlika med obema obiskoma je bila očitna. Glavna ugotovitev turistične izvidnice v Lipici je: gre za kulturni in naravni biser, čudovito posestvo, ki pa ima žal še vedno veliko neizkoriščenih možnosti. Turiste premalo obveščajo, prevečkrat so prepuščeni sami sebi, dobijo premalo informacij, kar včasi povzroča razočaranje. Za mnoge goste so lepa narava, izjemni konji in mir dovolj, za mnoge žal premalo.



Kar so pripovedovali turisti in kar je zabeležila naša kamera, je potrdil tudi prodekan fakultete za turistične študije Dejan Križaj: "Lipica ima še veliko potenciala ... predvsem na področju animacije gosta, stalnih priložnosti ...".

Celoten 24UR Inšpektor z ocenami, kritikami in pohvalami nekaterih izbranih izletniških točk si oglejte jutri zvečer v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR na POP TV.