Ljubljanska univerza zoper Erjavčevo ne vodi postopka zaradi doktorata

Zdaj že redna profesorica FDV Karmen Erjavec je bila v začetku leta 2015 osumljena potvorbe znanstvenih del. (Foto: POP TV)

Ljubljanska univerza zoper nekdanjo profesorico na fakulteti za družbene vede (FDV) Karmen Erjavec ne vodi postopka zaradi suma, da je njen doktorat plagiat, so za STA potrdili na univerzi.

Senat ljubljanske univerze je namreč v torek za zaprtimi vrati sprejel sklep, s katerim je začel postopek preverjanja, ali je eden izmed doktoratov plagiat. Za čigavo delo gre, na univerzi niso želeli povedati. Naknadno pa so zavrnili ugibanja, ali je šlo morda za doktorat Erjavčeve.

Odvetnica Erjavčeve, Nataša Pirc Musar je sicer povedala, da zoper njeno stranko tečeta dva postopka - postopek pred etično komisijo zaradi suma domnevne akademske nepoštenosti in postopek pred senatom Univerze v Ljubljani zaradi odvzema naziva redne profesorice.

Leta 2015 osumljena potvorbe znanstvenih del

Zdaj že nekdanjo predstojnico katedre za novinarstvo in redno profesorico na FDV Erjavčevo so v začetku leta 2015 osumili potvorbe znanstvenih del.

Kot je danes poročal časnik Dnevnik, FDV Erjavčevi med drugim očita, da so citati anonimnih intervjuvancev v nekaterih njenih znanstvenih člankih videti izmišljeni. Erjavčeva to zanika, a resničnosti intervjujev tudi še ni dokazala, med drugim zato, ker posnetkov oziroma prepisov intervjujev domnevno ni shranila. To vprašanje tako še vedno ostaja odprto.

Dokazov o prirejanju znanstvenih člankov komisija naj ne bi imela

Po poročanju Dnevnika je predsednik komisije za etična vprašanja Jože Možina bi naj senatorjem sicer pojasnil, da se kljub več kot leto dni trajajočemu delu komisija ne more izreči, ali je Erjavčeva ravnala akademsko nepošteno, na podlagi česar naj bi ji odvzeli akademske nazive. Dokazov, da je prirejala znanstvene članke, kar ji očita FDV, nimajo. Prav tako pa teh sumov ne morejo z gotovostjo ovreči.

Možina je še dejal, da je ta primer "zelo težak", komisija za etična vprašanja ga je obravnavala na vsaj devetih ali desetih sejah. Priznal je tudi, da se komisija za končno odločitev, ali je Erjavčeva ravnala nepošteno, ni počutila kompetentno.

Pirc Musarjeva je za STA zanikala torkovo pisanje Dnevnika, da naj bi senat v torek odločal o odvzemu naziva redne profesorice Erjavčevi. "Po naših sicer neuradnih informacijah naj bi se zgolj seznanil s poročilom etične komisije" glede akademske nepoštenosti, je dejala. Postopek za odvzem profesorskega naziva se bo po poročanju Dnevnika tako nadaljeval v poletje.

Na ljubljanski univerzi doslej še niso imeli postopka za odvzem profesorskega naziva.

Na ljubljanski univerzi sicer do sedaj še niso imeli postopka za odvzem profesorskega naziva. Na Dnevnikovo vprašanje, ali bi ob morebitnem odvzemu akademskih nazivov lahko posledice tega občutili tudi študentje, ki jim je bila Erjavčeva mentorica pri diplomskih ali magistrskih nalogah, pa so z univerze odgovorili, da nikakor.