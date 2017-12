Ljubljanski študenti v samo štirih dneh zbrali 10.000 podpisov za ohranitev Zdravstvenega doma za študente

Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani je minuli teden začela zbirati podpise za ohranitev Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi cesti v Ljubljani.

V samo štirih dneh je ohranitev doma podprlo kar 10.000 fizičnih in pravnih oseb. Zbrane podpise bodo predali v torek ministrstvu za zdravje ob 13. uri, so sporočili iz ŠOU.

Študentski zdravstveni dom v Ljubljani že 25 let zagotavlja nujno potrebne zdravstvene storitve za vse študente, ki študijsko leto preživijo v Ljubljani in imajo zdravnika v svojem domačem kraju. (Foto: Damjan Žibert)

Študentski zdravstveni dom v Ljubljani že 25 let zagotavlja nujno potrebne zdravstvene storitve za vse študente, ki študijsko leto preživijo v Ljubljani in imajo zdravnika v svojem domačem kraju. ŠOU v Ljubljani, kot eden izmed pobudnikov za ustanovitev Zdravstvenega doma za študente, zagovarja ohranitev in odločno nasprotuje njegovi pripojitvi drugim ljubljanskim zdravstvenim domovom oziroma njegovi ukinitvi.

Ljubljanski študenti so za ohranitev Zdravstvenega doma za študente zbrali že 10.000 podpisov. (Foto: Damjan Žibert)

Minuli teden so se v medijih pojavile informacije, da naj bi ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana načrtovala ukinitev Zdravstvenega doma za študente oziroma prenos pod Zdravstveni dom Ljubljana. Informacija je na noge dvignila študente, ki so takoj začeli na fakultetah in tudi elektronsko na spletni strani ŠOU zbirati podpise pod peticijo proti ukinitvi zdravstvenega doma.

Ljubljanski župan Zoran Janković je minuli ponedeljek sprejel predstavnike ŠOU v Ljubljani in Zdravstvenega doma za študente. Tako on kot ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc zagotavljata, da morebitna združitev študentskega zdravstvenega doma z ljubljanskim kakovosti zdravstvene oskrbe študentov ne bi spremenila. Ali bo do tega sploh prišlo, pa je odvisno od ministrstva.