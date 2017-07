Ljubljanski taksisti proti novemu prevozniku že napovedujejo upor

Na ljubljanske ceste prihaja nov ponudnik taksi storitev - hrvaški Cammeo. V Sloveniji že iščejo več kot 200 voznikov, ki jim obljubljajo redno zaposlitev in najmanj 1000 evrov plače. Na Hrvaškem je Cammeo znan po tem, da je v njihovih vozilih mogoče kupiti cigarete in kondome, pa tudi zaradi neplačevanja davkov, domnevne nelojalne konkurence in suženjskega ravnanja z delavci.