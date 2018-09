V Ljubljani uspešno presadili obe pljučni krili

V ljubljanskem kliničnem centru so prvič v zgodovini ustanove in Slovenije izvedli sočasno presaditev obeh pljučnih kril. Izjemno zahteven poseg pomeni novo prelomnico v slovenskem zdravstvu, hkrati pa predstavlja začetek izvajanja celotnega programa presaditve pljuč v kliničnem centru. Presaditve so do zdaj namreč opravljali na Dunaju.

Pred desetimi dnevi so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana) pri bolnici izvedli sočasno presaditev obeh pljučnih kril in spisali zgodovino. Poseg, ki ga je opravila multidisciplinarna ekipa torakalnih kirurgov in anesteziologov, celotna ekipa pa je štela nekaj več kot 20 članov, je prvi takšne vrste v Sloveniji. Pljuča so z letalom Falcon pripeljali iz tujine, bolnica pa je operacijo uspešno prestala in po besedah zdravnikov hitro okreva.

Bolnica je operacijo uspešno prestala in hitro okreva. FOTO: UKC Ljubljana

Ivan Kneževič, vodja centra za transplantacijsko dejavnost ljubljanskega UKC je na današnji novinarski konferenci povedal, da v kliničnem centru izvajajo dejavnost pljuč že od leta 1988. Doslej so presaditve za slovenske bolnike opravljali v bolnišnici AKH na Dunaju, v Ljubljani pa so skrbeli za obravnavo in pripravo na presaditev ter za zdravljenje in sledenje po presaditvi. V dunajski bolnišnici so na leto presadili trem do osmim bolnikom iz Slovenije, v zadnjem času pa niso mogli več v celoti pokriti slovenskih potreb po presaditvah. Pljuča so bila doslej še zadnji organ, ki ga niso presajali v UKC, po besedah Kneževiča, pa bo treba pri razvoju celotnega programa v prihodnje okrepiti kadrovsko ekipo, dopolniti tehnično opremo in dodelati logistiko.

Poseg je opravila ekipa torakalnih kirurgov in anesteziologov. FOTO: UKC Ljubljana

Prvo, in do pred desetimi dnevi edino, presaditev pljuč so sicer v kliničnem centru opravili pred 15 leti. Vseskozi je bila prisotna močna želja, da bi program v celoti izvajali v Ljubljani, zato se je slovenska ekipa dolga leta izobraževala pri dunajskih kolegih in tokrat samostojno izvedla sočasno presaditev obeh pljučnih kril. Kneževič je prepričan, da bo izvajanje programa presaditev pljuč tako cenejše od pošiljanja bolnikov v dunajsko bolnišnico, vseeno pa bodo zaenkrat težje primere še vedno prepustili Avstrijcem. V UKC sicer predvidevajo, da se bo število presaditev pljuč v prihodnje povečalo na 15 do 20 na leto, trenutno pa na presaditev v Sloveniji čaka pet bolnikov, štirje se nahajajo na oddelku v kliničnem centru.

Ekipa zdravnikov na današnji novinarski konferenci. FOTO: UKC Ljubljana

Ekipi UKC je ob današnji novinarski konferenci priznanje izrekel tudi minister za zdravje Samo Fakin.