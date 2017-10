Ljubljenim, ki so nas zapustili, se lahko poklonimo tudi s svečo manj

Bliža se Dan spomina na mrtve, ko bomo obiskali grobove ljubljenih, ki so nas zapustili. Slovenci na ta dan že tradicionalno množično prižigamo sveče, pokopališča pa posledično tako spreminjamo v morja odpadnih sveč. Vsako leto namreč prižgemo okrog 15 milijonov sveč oziroma blizu 6000 ton.

V Sloveniji je (žal) tudi tradicija, da so grobovi do zadnjega kotička napolnjeni s svečami. (Foto: Reuters)

Odpadne nagrobne sveče sicer niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje, so zapisali na spletni strani svecamanj.si, ki je nastala pod okriljem nekdanjega MInistrstva za kmetijstvo in okolje.

Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Ne glede na to, ali prižgemo običajno parafinsko ali elektronsko nagrobno svečo, je pomembno, da jo po koncu uporabe, odvržemo v zabojnik za odpadne nagrobne sveče na ali ob pokopališču, pa opozarjajo na Ministrstvu RS za okolje in prostor.

Zabojnik je namenjen za vse odpadne nagrobne sveče, ne glede na to, ali gre za običajne ali elektronske nagrobne sveče in ne glede na material, uporabljen za ohišje (plastila, steklo). Pokrovčka od ohišja pri tem ni treba ločiti.

"S tem, ko ste odpadno nagrobno svečo odvrgli v za to namenjen zabojnik, ste omogočili njeno recikliranje. Z recikliranjem odpadnih materialov se prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je zaradi svojih fizikalno-kemijskih lastnosti najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč," so sporočili z ministrstva.

Slovenci poleg Poljakov in Avstrijcev sestavljamo evropski vrh po porabi nagrobnih sveč, ki doseže vrhunec ob 1. novembru. (Foto: Miro Majcen)

Leta 2015 je bilo na slovensko tržišče danih približno 6.300 ton, prevzetih pa nekaj manj kot dva tisoč in pol ton odpadnih nagrobnih sveč. Do razlike v masi pride ker sveče, ki so dane na trg, vključujejo vosek, prevzete sveče pa ne.

Ravnanje z odpadnimi svečami je organizirano po načelu razširjene odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da morajo proizvajalci, pridobitelji (iz držav EU) in uvozniki (iz tretjih držav) za nagrobne sveče, ki jih dajejo na slovensko tržišče, na svoje stroške zagotoviti zbiranje in predelavo odpadnih nagrobnih sveč.

Koliko jih boste prižgali letos?

Ob tem pa seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato preprečevanje njihovega nastajanja ostaja poglavitni cilj EU na področju odpadkov.

Z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč prispevamo k temu, da se ti odpadki ne odlagajo na odlagališčih, ampak se jih v največji možni meri predela tako, da jih je mogoče znova uporabiti.

To pa zahteva tudi spremembo našega razmišljanja in navad, saj pri kupovanju izdelkov običajno ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. "Zato razmišljajmo o tem, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju oziroma so posledica naših dejanj, in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo predvsem mi sami. Tudi tako, da prižgemo svečo manj," še svetujejo na ministrstvu.

"Prižgite svečo manj!" To je poziv, ki ga zadnja leta že tradicionalno slišimo pred dnevom mrtvih. (Foto: Thinkstock)

"Če boste prižgali svečo manj, boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju količine odpadkov. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni," še predlagajo na spletni strani svecamanj.si. Na njihovi strani lahko prižgete tudi simbolno virtualno svečo, ob tem pa zapišete posvetilo ljubljeni osebi.