Ljudmila Novak bi po stranki uredila še Slovenijo, stranka SD pa bi gradila 'samozavestno Slovenijo'

(Foto: NSi)

Vrh NSi se je skupaj z okoli 400 člani stranke zbral na kongresu v Slovenski Bistrici, ki je bil namenjen podpori njihovi predsednici Ljudmili Novak na bližnjih predsedniških volitvah. Ta je med drugim dejala, da je zdaj, ko so uredili vrste v stranki, čas, da storijo korak naprej in podoben red vzpostavijo tudi v Sloveniji.

Kandidaturo Novakove so s na kongresu podprli vsi vidni člani stranke, med katerimi so bili evropski poslanec Alojz Peterle, vodja poslanske skupine Matej Tonin, glavni tajnik Robert Ilc in poslanci.

Če bo izvoljena, namerava Novakova vedno opozarjati na tisto, kar je prav, tudi za ceno žvižgov, zamer in neodobravanja, morda tudi za ceno prihodnjega mandata. Predsednik države namreč po njenem ne sme reči, da nekaj ni njegova pristojnost, saj državljani pričakujejo, da bo moralna avtoriteta.

SD že usmerjena proti parlamentarnim volitvem

Na konferenci pa se je zbrala tudi stranka SD. SD se zavzema za javno zdravstvo in šolstvo, je danes poudaril predsednik SD Dejan Židan. Na volitvah v DZ prihodnje leto bodo nastopili z namenom, da zmagajo in dobijo priložnost za potrebne spremembe, je dejal na konferenci stranke o izhodiščih za vladni program SD 2018 - 2026 pod naslovom Samozavest za Slovenijo. Konferenca je dokument sprejela.

"V tem trenutku približno pol milijona ljudi čaka na zdravstvene storitve, na kar ne moremo pristati," je v predstavitvi izhodišč dejal Židan. Z osmimi odstotki bruto domačega proizvoda po njegovih besedah ni mogoče nuditi javno dostopnega zdravstva. Tisti, ki ne nameravajo zvišati tega odstotka, po njegovem prepričanju ne zagovarjajo javnega zdravstva.

Druga prednostna naloga SD v naslednjem mandatu je po njegovih besedah sprememba dohodninske lestvice. "V ljudi moramo vlagati, da jim bo zato, ker bodo imeli nekaj več denarja, življenje nekoliko lažje," je Židan pojasnil novinarjem ob robu konference.

Tretja prednostna naloga pa je varnost, je dejal. Težave ob mejah EU so po njegovem opozorilu nastale tudi zaradi pasivnosti EU.

Po besedah vodje skupine za pripravo programa Patricka Vlačiča je njihov cilj tudi pravna država. "Nujno je zagotavljati pogoje, da je država čim bolj enakopravna za vse," je povedal.

Vladni program pripravljajo za osem let. "Številni projekti so načrtovani za več kot le štiri leta, zato je bilo treba zajeti daljše obdobje," je pojasnil.

Do konca meseca bodo pripravljene politike po posameznih sektorjih, potem pa se bodo podali na teren, je napovedal.

SD po sprejetju izhodišč odpira programsko razpravo o skupni viziji in ciljih. V proces bodo vključili najširši krog ljudi in tako oblikovali volilni program stranke 2018-2026, ki ga bodo sprejeli na programski konferenci pred volitvami.

V panelni razpravi z naslovom Samozavestna Slovenija, ki jo je vodil predsednik sveta SD za izobraževanje, znanost in šport ter nekdanji šolski minister Jernej Pikalo, je svetovalka predsednika republike za ekonomsko in socialno politiko Helena Kamnar menila, da bi se moral sistem storitev, ki jih zagotavlja država, spremeniti. Javni zavodi, ki zagotavljajo te storitve, bi morali dobiti več odgovornosti in avtonomije, je menila.

Z njenim mnenjem se je po razpravi strinjal tudi Židan. Javni zavodi, ki so bili v času prehajanja iz enega v drug sistem zelo dobra rešitev, zdaj ne morejo več delovati in njihovo delovanje je treba spremeniti, je dejal novinarjem. "Ko bo SD imela možnost za spremembe, se jih bo lotila," je zagotovil.

Pikalo vidi ključ za razvoj države v odgovoru, kako nadgraditi dobro in kakovostno življenje. "Cele skupine so, ki jim ni uspelo, in želeli bi, da bi jim bilo bolje," je dejal.

Franjo Štiblar z ljubljanske pravne fakultete pa je menil, da bi se morali tisti, ki zagovarjajo trg "kot edino zveličavnega", premakniti proti sredini. "Ko si prizadevaš za maksimalno ekonomsko korist, moraš upoštevati škodo, ki jo hkrati povzročaš okolju in ljudem," je opozoril. Tisti, ki se bolj osredotočajo na človeka, pa bi morali upoštevati tudi ekonomske principe, da bi bili njihovi cilji ekonomsko učinkoviti, je poudaril.

Nova generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc pa je izpostavila problem preobsežne zakonodaje. "Toliko predpisov pomeni neurejenost države," je dejala.