'Nič mi ne morete, sem v nadzornem svetu občine'

Znani mariborski politik Daniel Blejc še vedno razburja etažne lastnike bloka, kjer je v skupnih prostorih stavbe naselil svoje podjetje in si na črno prilastil tudi elektriko. Gre za lokalnega politika, ki se pred stanovalci ves čas hvali, češ, nič mi ne morete, sem v nadzornem odboru občine in imam poznanstva povsod. A tu se začne zgodba še bolj zapletati. Žaljivke so namreč začele padati tudi z mariborske občine.