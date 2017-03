Lovci so se uprli odločitvi Zavoda za gozdove, da morajo letos postreliti tisoč jelenov več kot lani

Lovci iz Kočevja in Bele Krajine, ki so od Zavoda za gozdove dobili ukaz, da morajo letos odstreliti 3000 jelenov, kar je 1000 več kot leto poprej, so se uprli. Prepričani so, da je teh živali iz leta v leto manj in tudi manj škode povzročajo. Menijo, da gre za politično in ne strokovno odločitev. Na Zavodu pa vztrajajo, da jelenjad v gozdovih povzroča preveliko škodo, zato jo je treba omejiti.