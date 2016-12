LPP svoje potnike obvešča o spremembah med prazniki

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) je poslalo obvestilo o delovanju njihovih avtobusov v času praznikov.

Mestni potniški promet

V noči iz sobote, 24. na nedeljo, 25. decembra 2016 bodo avtobusi na nočnih linijah N1 (Bavarski dvor – Brod), 2 (Nove Jarše – Zelena Jama), N3 (Bavarski dvor – Rudnik), N5 (Podutik – Bavarski dvor – Štepanjsko naselje), 6 (Črnuče – Dolgi most) in 11B (Bežigrad – Zalog) obratovali dlje in vozili do 1.15 ure. Na Silvestrovo bodo omenjene nočne linije obratovale celo noč v intervalih na 30 do 40 minut.

V mestnem potniškem prometu bodo v času šolskih počitnic, od 27. do 30. decembra 2016, veljali posebni (počitniški) vozni redi. Izjema bodo linije 15, 21, 26, 27 in 30, kjer vozni redi ostanejo nespremenjeni.

Na liniji 25 bodo odhodi iz začetnih postajališč (Medvode, Zadobrova) nespremenjeni, odhodi iz vmesnih postajališč pa bodo prilagojeni prometnim razmeram, kar pomeni, da bodo avtobusi na vmesna postajališča pripeljali prej kot sicer.

Vozne rede (mestni potniški promet in integrirane linije) si lahko ogledate tukaj. (zavihki "posebni")

Medkrajevni potniški promet

Medkrajevni avtobusi bodo dva dni, 26. decembra 2016 in 2. januarja 2017, obratovali po nedeljskem voznem redu. Med novoletnimi počitnicami, od 27. do 30. decembra 2016, pa bodo obratovali po medprazničnih voznih redih, kar pomeni, da bodo zaradi zmanjšane pretočnosti potnikov v času praznikov in počitnic vozili redkeje.

Vozne rede (medkrajevni potniški promet) si lahko ogledate tukaj.