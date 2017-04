LPP z aprilom uvaja spremembe na linijah 13 in 24

LPP s ponedeljkom podaljšuje linijo 13 in krajša linijo 24. (Foto: Aljoša Kravanja)

Ljubljanski potniški promet (LPP) s ponedeljkom uvaja spremembe na linijah 13 in 24. Linijo 13 na željo občanov in zaradi razbremenitve postajališča Železna LPP podaljšuje do Centra Stožic P+R, linijo 24 pa bo skrajšal.

Na LPP so pojasnili, da so lansko jesen testno uvedli spremenjeni potek linije 24, ki je osem mesecev obratovala iz Centra Stožic P+R (preko Bizovika in Vevč) do Atlantisa v nakupovalnem središču BTC. Ugotovili so, da so v testnem obdobju na določenih odsekih dnevno prepeljali premajhno število uporabnikov, zato so te odseke ukinili.

Linija 24 bo po novem obratovala na skrajšani trasi, Vevče-BTC-Atlantis. Dostop do nakupovalnega središča BTC bo s tem ostal zagotovljen, so izpostavili na LPP. Ukinjeni bodo deli trase po Cesti 30. avgusta, Cesti na Vevče, Zaloški, delu Kajuhove, po Šmartinski, Pokopališki in Štajerski cesti.

Za linijo 24 tako postajališča Center Stožice P+R, Štajerska, Kranjčeva, Žale, Pokopališka, Šola Jarše in Cesta na Vevče, Polje, Studenec, Chengdujska, Osenjakova, Archinetova, Pot na Fužine in Zaloška ne bodo več aktivna.

Podaljšanje linije 13 do Centra Stožic P+R bodo medtem po navedbah LPP uvedli zaradi želja občanov in nujne razbremenitve postajališča Železna, kjer imajo sedaj končno postajališče linije 3G, 6B, 11B, 12, 12D in 13.

Po predlagani spremembi bo spremenjena linija v smeri Stožic obratovala po odsekih cest Dunajska, Linhartova, Vojkova, Božičeva in Štajerska.

Kot so še pojasnili na LPP, bodo na liniji 13 uvedli postajališča Razstavišče, Bežigrad, Kržičeva, Gasilska brigada, Kardeljeva ploščad, Božičeva, Štajerska ter končno postajališče Center Stožice P+R.