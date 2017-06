Luka Meseca izvolili za predsednika nove stranke Levica, njegova namestnica je Violeta Tomić

Luka Mesec je predsednik danes ustanovljenje stranke Levica. (Foto: Damjan Žibert)

Člani današnjega kongresa v Ljubljani, na katerem sta se IDS in Trs združili v stranko Levica, so za koordinatorja stranke izvolili dosedanjega koordinatorja IDS in vodjo poslanske skupine ZL Luko Mesca, ki je bil tudi edini kandidat za vodenje Levice. Za njegovo namestnico so izvolili poslanko Violeto Tomić.

Mesec: Enotno stranko potrebujemo bolj kot kdajkoli prej

To, da so se danes, šest let po ustanovitvi stranke Trs, pet let po vstajah, štiri leta po ustanovitvi IDS, tri leta pa preboju koalicije Združena levica v parlament in kljub vsemu, kar se je dogajalo v zadnjem letu, vendarle znašli na ustanovnem kongresu skupne stranke Levica, po mnenju Mesca priča o tem, da je tovarištvo vendarle premagalo narcizme majhnih razlik, osebne interese in zamere.

"Tako tovarištvo se ne rodi – tako tovarištvo lahko postane samo z bojem, kakršen je bil naš," je poudaril in se zahvalil. Enotno levo stranko v teh časih po njegovem prepričanju potrebujejo bolj kot kdajkoli prej.

Dolga pot, ki so jo prehodili, pa po mnenju Mesca ni bila pot do cilja, ampak jih je privedla na nov začetek, v novo fazo boja za socialno, demokratično in ekološko družbo, družbo, v kateri bosta tovarištvo in solidarnost nadvladala zasebne interese. "Družbo demokratičnega in ekološkega socializma, ki je ne bo poganjala sla po profitu, ampak – kot smo zapisali v programu – vsestranski razvoj posameznika in posameznice, polni razvoj človeških potencialov ter prizadevanje za ohranitev planeta za generacije, ki prihajajo za nami," je poudaril Mesec.

Ocenil je, da pretekla leta niso bila težka le za slovensko Levico, ampak za levico povsod po svetu. Če se je ob njihovem preboju v parlament ob uspehih Sirize in Podemosa ter socialnem vrenju povsod po Evropi že zdelo, da je pred mednarodno levico zmagovita pot, se je s porazom grške Sirize in begunsko krizo sredi leta 2015 zgodovina prelomila, ugotavlja Mesec.

Kot je ocenil Mesec, se je po izvolitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Evropi vrnila vera v sredino, "ki naj bi rešila liberalno demokracijo pred zdrsom v fašistidne desničarske populizme".

"A v Sloveniji imamo sredino na oblasti in vidimo, da se je izkazala za razvodenelo in brezglavo. Ne razume, da varnosti ne prinašajo žice na mejah ter okrepljen represivni aparat, ampak stabilne službe, zagotovljeno zdravstveno varstvo, delujoča socialna država ter kakovostno izobraževanje," je poudaril.

Nevarnost po njegovem prepričanju ne prihaja od zunaj, ampak je ves čas tu, ima tudi imena. "Nepravičnost, neenakost, revščina, brezpravnost, plenjenje družbenega premoženja, tajkunizacija, teptanje okoljskih in socialnih standardov," je naštel in dodal, da sredina tega ne razume, pač pa to nevarnost ves čas hrani. Mesec je še bolj oster in pravi, da karkoli želi skrajna desnica, sredina to naredi namesto nje, "z nekoliko nežnejšo retoriko in liberalnejšim pridihom, pa vendar: iz strahu pred desnico se sama spreminja v desnico".

Zato je po njegovem mnenju edina alternativa Levica, "ki se ne bo uklanjala elitam, cehom, interesnim skupinam, niti diktatom finančnih trgov in Bruslja". A nič v programu Levice po prepričanju Mesca ni utopija. "V zadnjih treh letih smo pokazali, kaj vse je mogoče," je pristavil.

Tudi Tomićeva je v nagovoru ocenila, da lahko "neofašizmu, nevarnemu nacionalizmu ter pohlepnemu in izkoriščevalskemu kapitalizmu" le združeni napovedo ustrezen boj.

Na kongresu tudi znani obrazi

Na današnjem združitvenem kongresu je bilo videti tudi nekaj znanih obrazov, med drugim predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja, evropskega poslanca Igorja Šoltesa, ekonomista Jožeta Mencingerja in psihologinjo Gabi Čačinovič Vogrinčič.