FOTO: Mačje lepotice na razstavi

Razstave se udeležujejo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Nemčije in ostalih okoliških držav ter slovenski obiskovalci. Letos pa organizatorji pričakujejo prihod razstavljavcev tudi iz Švice, Poljske, Švedske ter celo Rusije.

Na razstavi je mogoče videti več kot 250 mačk številnih različnih pasem v pisanih barvnih odtenkih, od enobarvnih do večbarvnih, progastih, pikastih ali brez vzorca, od dolgodlakih do tistih brez dlake, od velikih do malo manjših. Nekatere predstavnice pasem so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni, kar je le še en razlog več za obisk tovrstne razstave, pravijo organizatorji.

Božanska ali zlobna bitja?

Večinoma velja, da so mačke udomačili v starem Egiptu, a nekatere zadnje raziskave kažejo, da se je udomačevanje mačk začelo že v neolitski dobi pred 9500 leti (7500 let pred našim štetjem). V nekem grobu iz tega obdobja so na Cipru namreč našli tudi okostje mačk. Genetska študija iz leta 2007 kaže, da so se domače mačke razvile iz bližnjevzhodne divje mačke, ki so se pojavile okoli 8000 let pred našim štetjem. Lanska študija je temu dodala, da je ločeno udomačevanje mačk potekalo tudi na Kitajskem okoli 5500 let pred našim štetjem, a se je ta linija izgubila. V starem Egiptu so mačke sicer imele poseben status, častili so jih kot božanstva in malo za šalo malo zares, bi se marsikateri lastnik še danes strinjal, da njegova mačja lepotica tega statusa še ni pozabila.

Čisto drugače se je mačkam godilo v srednjem veku. Med špansko inkvizicijo jih je papež proglasil za zlobna bitja, povezovali so jih s čarovništvom, in na tisoče mačk so sežgali. A to se jim je še kako maščevalo, saj so se pretirano razmnožile podgane, ki so bile prenašalke kuge.

Letele v vesolje

Mačke so bile tudi že v vesolju. Vesoljski programi, ki so vključevali živali, so seveda naleteli na številne kritike o mučenju. No, edina mačka, ki je poletela v vesolje in se tudi srečno vrnila na tla, je bila francoska mačka Felicette, ki so jo našli na ulicah Pariza. Francija je mačko v vesolje izstrelila na raketi Veronique AGI 18. oktobra 1963. Preživela je 15-minutni polet in spust s padalom. Francozi so nekaj dni kasneje v vesolje poslali še eno mačko, a ta dogodka ni preživela. Prva žival, ki je poletela v vesolje, je bila sicer psička Lajka, ki so jo Sovjeti na Sputniku 2 izstrelili 3. novembra 1957. Psička, ki so jo našli na ulicah Moskve, je pri tem poginila.

Mačke za razliko od večino psov niso sladkosnede, saj niti nimajo receptorjev za sladko.

Mijavkajo le, kadar komunicirajo z ljudmi

Če se psi (skoraj) nemudoma odzovejo na lastnikov klic, mačke tega ne storijo. Japonski znanstveniki so ugotovili, da mačke sicer prepoznajo glas svojih lastnikov, a enostavno ne čutijo potrebe, da bi se odzvale. Mačke namreč niso udomačili zato, da bi človeka ubogale. V tisočih letih udomačevanja so se psi razvili, da ubogajo navodila, mačkam pa se to nikoli ni bilo treba naučiti.

Mačke, razen v pretepih, se med seboj ne sporazumevajo z mijavkanjem, ampak to počnejo večinoma le s človekom. Z drugimi mačkami se ''pogovarjajo'' z dotiki smrčkov, s pihanjem in predenjem.